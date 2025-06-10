Помощь ВСУ из бюджета Киева будет увеличена на 2 млрд грн, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поручил предусмотреть в бюджете столицы дополнительно еще 2 миллиарда гривен на поддержку ВСУ. Также на сегодняшнем заседании Киевсовета принято решение профинансировать потребности защитников на 500 млн грн, которые были дополнительно выделены на прошлом заседании Киевсовета.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект включает финансирование из бюджета города тех 500 млн гривен, выделение которых мы приняли по программе "Защитник Киева" на прошлом заседании. Также я дал поручение исполнительному органу подготовить изменения в программу "Защитник Киева" о дальнейшем увеличении финансирования Сил безопасности и обороны. А именно - предусмотреть еще 2 млрд гривен на помощь громады столицы нашим защитникам", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что этот документ уже на финальной стадии наработки и в ближайшее время будет вынесен в зал для обсуждения и принятия.

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Также на сегодняшней сессии Киевсовета внесены изменения в программу экономического и социального развития и бюджета столицы, которые, в частности, предусматривают:

финансирование строительства и обустройства защитных сооружений;

подготовку к следующему отопительному сезону и к новому учебному году;

финансирование обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры, в том числе метро на Виноградарь;

приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта;

капитальные ремонты отделений в столичных больницах и приобретение медицинского оборудования.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что с начала года столичная громада выделила на помощь армии уже 6 млрд грн. В частности, за эти средства военным подразделениям передано более 16 000 дронов различных типов, более 100 систем РЭБ, автомобили и другое необходимое оснащение.