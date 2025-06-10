Допомога ЗСУ з бюджету Києва буде збільшена на 2 млрд грн, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко доручив передбачити у бюджеті столиці додатково ще 2 мільярда гривень на підтримку ЗСУ. Також на сьогоднішньому засіданні Київради ухвалено рішення профінансувати потреби захисників на 500 млн грн, які були додатково виділені на минулому засіданні Київради.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інфорує Цензор.НЕТ.

"Проект включає фінансування з бюджету міста тих 500 млн гривень, виділення яких ми ухвалили за програмою "Захисник Києва" на минулому засіданні. Також я дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" про подальше збільшення фінансування Сил безпеки та оборони. А саме - передбачити ще 2 млрд гривень на допомогу громади столиці нашим захисникам", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що цей документ вже на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом буде винесений в зал для обговорення і ухвалення.

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Також на сьогоднішній сесії Київради внесено зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці, які, зокрема, передбачають:

фінансування будівництва та облаштування захисних споруд;

підготовку до наступного опалювального сезону та до нового навчального року;

фінансування оновлення та будівництва об’єктів транспортної інфраструктури, в тому числі метро на Виноградар;

придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту;

капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях та придбання медичного обладнання.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що з початку року столична громада виділила на допомогу армії вже 6 млрд грн. Зокрема, за ці кошти військовим підрозділам передано понад 16 000 дронів різних типів, понад 100 систем РЕБ, автівки та інше необхідне оснащення.