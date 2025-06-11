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Новини Дрони для Сил оборони від громади Києва Допомога ЗСУ від громади Києва
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Батальйон "Свобода" отримав 2500 дронів, РЕБи та всюдиходи від громади Києва, - Кличко

Кличко передав дрони до НГУ

Мер Києва Віталій Кличко передав велику партію допомоги від громади Києва бійцям батальйону "Свобода" НГУ.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відвідав бійців батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України, які перебувають на ротації. А деякі з них відновлюються після поранень. Від громади Києва передав на фронт бійцям цього батальйону ще майже 2500 БпЛА різних типів. Відправили на передову й кілька десятків систем РЕБ, зокрема автомобільних та окопних. 2 транспортних всюдиходи та інше вкрай необхідне оснащення", - повідомив Кличко.

Кличко передав дрони до НГУ

Зокрема, мер передав бійцям "Свободи" від киян 2225 fpv-дронів, майже 60 денних розвідувальних БпЛА Mavic та майже 140 нічних Mavic, а також 3 бомбери.

За словами Кличка, з початку поточного року Київ виділив на оснащення й нагальні потреби 4 бригади НГУ майже 230 млн грн.

Кличко передав дрони батальйону Свобода

Також читайте: 72 ОМБр отримала від громади Києва 900 дронів, модифікованих під потреби бригади, - Кличко

Також мер нагадав, що Київрада постійно збільшує підтримку військових.

"Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил безпеки й оборони. Також дав доручення виконавчому органу підготувати зміни до програми "Захисник Києва" і передбачити ще 2 млрд на допомогу нашим захисникам. Документ на фінальній стадії напрацювання і найближчим часом винесемо його в зал для ухвалення. Ми продовжимо допомагати нашим військовим - і за кошти громади, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Автор: 

Київ (19683) Кличко Віталій (3528) Свобода (255) Національна гвардія (1576)


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ДАБЛ-СТРАЙК! по ЗЕ-пуканам!
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11.06.2025 16:32 Відповісти
Пан Кличко- мер , за якого не соромно.
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11.06.2025 16:58 Відповісти
Я Киянин скажу що це найбільше місто в Україні. Воно повинно не ожин батальон снаряжати трьома бомберами а бригади снабжати. Це - столиця. Тут мілярди тратьтся на брущатки
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11.06.2025 17:07 Відповісти
Як українець спитаю. А навіщо нам МО України?
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11.06.2025 17:34 Відповісти
Порошенко шість батальонів за свої гроші озброїв і оснастив. Хоч би хто за це подякував.
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11.06.2025 17:50 Відповісти
Молодець!!!
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11.06.2025 18:08 Відповісти
 
 