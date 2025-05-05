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Новини Дрони для Сил оборони від громади Києва
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72 ОМБр отримала від громади Києва 900 дронів, модифікованих під потреби бригади, - Кличко

Кличко передав дрони для 72 бригади

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці 900 FPV-дронів бійцям 72 бригади. Загалом цього року кияни передали цій бригаді вже 2200 безпілотників.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передав захисникам на фронт від громади Києва чергову партію вкрай необхідної допомоги. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запоріжців, які перебувають на найгарячішому напрямку на Донбасі, отримали ще 900 FPV-дронів. Модифікованих спеціально під запит бригади. Цього року бійцям 72-ї Київ уже передав 1300 БпЛА (у січні - 500 та у березні - 800)", - написав Кличко.

Мер зазначив, що разом із сьогоднішніми безпілотниками бригада отримала від киян вже 2200 FPV-дронів.

Кличко передав дрони для 72 бригади

"Від початку 2025-го з міського бюджету 72-й бригаді столиця виділила 45 млн грн. Це кошти на оснащення й нагальні потреби військових. Ми і надалі продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - наголосив Кличко.

Також читайте: Громада Києва передала 72 бригаді ЗСУ ще 800 FPV-дронів, - Кличко

Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця виділила зі свого бюджету на підтримку сил оборони вже понад 5,5 млрд грн. Минулого року на допомогу захисникам Київ виділив 10 млрд грн – найбільше серед усіх регіонів.

Автор: 

Київ (19530) Кличко Віталій (3516) 72 окрема механізована бригада (242) дрони (4758)


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Он воно як цікаво виходить - цивільний мер, обраний киянами, Кличко опікується справами військових, а очільник військової адміністрації пан ніхто ткаченко (мамедов) незграбно лізе в господарчі справи, перешкоджаючи діяльності законної адмінстрації!
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05.05.2025 20:45 Відповісти
Так отих приблуд від опу, і нав'язують МЕРАМ з метою, щоб вони ГАДИЛИ і блокували роботу меріям в Україні! Дублювання для блокування !!!
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05.05.2025 21:01 Відповісти
 
 