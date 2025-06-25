Дві бригади Нацгвардії отримали від столичної громади 1700 дронів, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко передав захисникам чергову партію допомоги від громади столиці. Дві бригади НГУ отримали 1700 БпЛА від киян.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Від громади столиці передав бійцям Нацгвардії України на найгарячіші напрямки фронту чергову партію допомоги. 25 Київська бригада ім. князя Аскольда НГУ отримала 700 FPV-дронів різних типів (зокрема, нічні та денні). Також сьогодні ще 1000 FPV-дронів різних типів поїхали на фронт до бійців 27-ї Печерської бригади НГУ", - повідомив Кличко.
Мер зазначив, що від початку 2025 року з міського бюджету 25-й бригаді НГУ виділено на оснащення та нагальні потреби 70 млн грн, а 27-й бригаді – 95 млн грн.
"Нагадаю, загалом від початку року від громади відправили на передову понад 20 000 БпЛА різних типів. Громада Києва допомагала і продовжує допомагати нашим захисникам!" - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що з початку поточного року столиця спрямувала на підтримку сил безпеки й оборони вже 6 млрд грн.
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Впізнаєте техніку на відео за ссиллю? Це ж броньований Land Rover Snatch. Саме його ми кілька місяців тому передали підрозділу Андрія Підлісного.
Сьогодні зранку він присилає це відео з передка.
На позиції під час бою поранило декількох хлопців, один потребував негайної евакуації. Тому, незважаючи на ризик, побратими виїхали за ними на броньовику.
На зворотному шляху Land Rover наїхав на міну, дистанційно встановлену ворогом. Колеса - вщент. Але автомобіль виїхав і вивіз поранених.
Хлопці живі.
А я щасливий. Заради таких моментів справді варто жити, працювати і не опускати руки.
Навіть 5 гривень донатів на ГО "Справа Громад" допоможуть!
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від українців і наших Воїнів 👍🏼👍🏼👍🏼❤️