Дві бригади Нацгвардії отримали від столичної громади 1700 дронів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав захисникам чергову партію допомоги від громади столиці. Дві бригади НГУ отримали 1700 БпЛА від киян.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Від громади столиці передав бійцям Нацгвардії України на найгарячіші напрямки фронту чергову партію допомоги. 25 Київська бригада ім. князя Аскольда НГУ отримала 700 FPV-дронів різних типів (зокрема, нічні та денні). Також сьогодні ще 1000 FPV-дронів різних типів поїхали на фронт до бійців 27-ї Печерської бригади НГУ", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що від початку 2025 року з міського бюджету 25-й бригаді НГУ виділено на оснащення та нагальні потреби 70 млн грн, а 27-й бригаді – 95 млн грн.

"Нагадаю, загалом від початку року від громади відправили на передову понад 20 000 БпЛА різних типів. Громада Києва допомагала і продовжує допомагати нашим захисникам!" - наголосив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що з початку поточного року столиця спрямувала на підтримку сил безпеки й оборони вже 6 млрд грн.