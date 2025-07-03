Громада Києва передала на передову ще 2350 БпЛА, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав ще 2350 дронів від столичної громади на найважчі ділянки фронту. Безпілотники від киян отримали 225 окремий штурмовий полк, а також 63 та 100 окремі механізовані бригади.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передав від громади столиці бійцям на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги - іще 2350 БпЛА різного типу. Зокрема, військовим 225-го окремого штурмового полку, підпорядкованого Головнокомандувачу ЗСУ, відправили 2000 FPV-дронів різних типів, 200 БпЛА Mavic (нічних і денних). Та обладнання для радіоелектронної боротьби. За перші півроку 2025-го з міського бюджету на потреби полку виділили вже 200 млн грн", - повідомив Кличко.

Ще 100 БпЛА Mavic, за словами мера, поїхали до бійців 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. А 50 дронів Mavic столиця передала захисникам 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.

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"Загалом від початку року від громади відправили на передову понад 25 000 БпЛА різних типів. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти бійці купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу", - наголосив Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що ініціював збільшення видатків міського бюджету на потреби сил оборони ще на 2 млрд грн. Найближчим часом відповідний проєкт рішення має бути проголосований на сесії Київради.