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Новини Фото Дрони для Сил оборони від громади Києва
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12-й армійський корпус ЗСУ отримав від громади Києва 3 тис. дронів, - Кличко. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко передав 3000 дронів від столичної громади бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, що воюють на найскладніших ділянках фронту.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко передав дрони від Києва

"Громада столиці продовжує допомагати військовим. І сьогодні бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ передав на найгарячіші напрямки фронту 3000 БпЛА різних типів. Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні", – зазначив Кличко.

дрони для 12 АК


дрони для 12 АК

За словами мера, від початку 2025 року Київ вже виділив 100 млн грн з міського бюджету на оснащення та нагальні потреби саме 12 корпусу.

"Загалом за перші півроку від громади бійцям різних бригад відправили на передову понад 30 000 БпЛА різних типів. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти військові купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим захисникам", – наголосив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громада Києва передала на передову ще 2350 БпЛА, - Кличко

Автор: 

Київ (19888) Кличко Віталій (3544) дрони (5116)


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Як в Ізраїлі..4 рік на донатах🤣🤣
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16.07.2025 16:26 Відповісти
А зеленим це не подобається...
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16.07.2025 16:28 Відповісти
"Слуги" намагаються протягнути в Раді законопроєкт, який позбавить бюджет Києва 8 млрд грн, - Кличко
Джерело: https://censor.net/ua/n3563438
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16.07.2025 16:47 Відповісти
Шобло "уродливих слуг" хочуть забрати з бюджету Києва 8 млрд.грн в Резервний фонд.Федоров з ЗЕленським поперед один одного анонсували вже з десяток разів всяких виробів тільки на фоні того що кожну ніч творить раша бомбардуючи Україну, їх майже не видно Чи не брешуть нам найвищий посадовці країни?
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16.07.2025 16:32 Відповісти
Тому Єрмак і відбирає з бюджету Києва 8 млрд.
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16.07.2025 18:03 Відповісти
 
 