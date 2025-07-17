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Новости Фото Дроны для Сил обороны от громады Киева
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Громада Киева передала защитникам еще 800 FPV-дронов, - Кличко. ФОТО

Столица передала еще 800 FPV-дронов разных типов для украинских защитников на фронте. Беспилотники распределены между двумя боевыми бригадами Вооруженных сил Украины.

Об этом написал в своем Telegram канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"От громады Киева передал защитникам на фронт еще 800 FPV-дронов различных типов. В частности, по 400 БпЛА поехали к бойцам 24 и 28 отдельных механизированных бригад ВСУ", - отметил Кличко.

Кличко передал дроны

Он отметил, что столица системно поддерживает украинское войско и продолжит помогать всем подразделениям, которые защищают государство.

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, которые защищают государство. Слава Украине и ее Героям!", - написал мэр Киева.

дроны от общины Киева
дроны от общины Киева

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Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной громады силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.

Автор: 

Киев (25877) Кличко Виталий (4668) дроны (4303)


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Чудова новина.
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17.07.2025 16:48 Ответить
Добра справа...
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17.07.2025 16:48 Ответить
А чи не може громада рідного Києва передати 18 турнікетів CAT несправедливо усунутому начмеду батальйона? Бо йому не бути за які гроші у розпорядження доїхати…
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17.07.2025 16:51 Ответить
З повагою, але- може, то не тут "звертатися" все ж треба?
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17.07.2025 17:09 Ответить
Я б не плакався, але потртив гроші на антену, що уйопкі-побратими зламали на "Хамері". І віддав 7000 на ремонт РЕБа живоглоту-ребщіку. А тут несподівано: "Юджин, а тобі вже сказали, що тебе переводять в тил у розпорядження начмеда… 31-го маєш здати посаду і прибути у роту…". А у мене нестача купи майна і куй на банківському рахунку.
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17.07.2025 17:24 Ответить
Сорян, це істерика…
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17.07.2025 17:25 Ответить
 
 