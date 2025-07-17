Громада Киева передала защитникам еще 800 FPV-дронов, - Кличко. ФОТО

Столица передала еще 800 FPV-дронов разных типов для украинских защитников на фронте. Беспилотники распределены между двумя боевыми бригадами Вооруженных сил Украины.

Об этом написал в своем Telegram канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"От громады Киева передал защитникам на фронт еще 800 FPV-дронов различных типов. В частности, по 400 БпЛА поехали к бойцам 24 и 28 отдельных механизированных бригад ВСУ", - отметил Кличко.

Он отметил, что столица системно поддерживает украинское войско и продолжит помогать всем подразделениям, которые защищают государство.

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, которые защищают государство. Слава Украине и ее Героям!", - написал мэр Киева.





Также читайте: 12-й армейский корпус ВСУ получил от громады Киева 3 тыс. дронов, - Кличко. ФОТО

Как сообщалось ранее, общая сумма помощи от столичной громады силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн. По инициативе Виталия Кличко, в ближайшее время она должна увеличиться еще на 2 млрд грн.