Громада Києва передала захисникам ще 800 FPV-дронів, – Кличко. ФОТО

Столиця передала ще 800 FPV-дронів різних типів для українських захисників на фронті. Безпілотники розподілено між двома бойовими бригадами Збройних сил України.

Про це написав у своєму Telegram каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від громади Києва передав захисникам на фронт ще 800 FPV-дронів різних типів. Зокрема, по 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ", – зазначив Кличко.

Він наголосив, що столиця системно підтримує українське військо та продовжить допомагати всім підрозділам, які боронять державу.

"Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!", – написав мер Києва.





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Як повідомлялося раніше, загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн. За ініціативи Віталія Кличка, найближчим часом вона має збільшитися ще на 2 млрд грн.