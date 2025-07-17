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Новини Фото Дрони для Сил оборони від громади Києва
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Громада Києва передала захисникам ще 800 FPV-дронів, – Кличко. ФОТО

Столиця передала ще 800 FPV-дронів різних типів для українських захисників на фронті. Безпілотники розподілено між двома бойовими бригадами Збройних сил України.

Про це написав у своєму Telegram каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від громади Києва передав захисникам на фронт ще 800 FPV-дронів різних типів. Зокрема, по 400 БпЛА поїхали до бійців 24 та 28 окремих механізованих бригад ЗСУ", – зазначив Кличко.

Кличко передав дрони

Він наголосив, що столиця системно підтримує українське військо та продовжить допомагати всім підрозділам, які боронять державу.

"Ми продовжуємо допомагати всім нашим військовим, які боронять державу. Слава Україні та її Героям!", – написав мер Києва.

дрони від громади Києва
дрони від громади Києва

Також читайте: 12-й армійський корпус ЗСУ отримав від громади Києва 3 тис. дронів, - Кличко. ФОТО

Як повідомлялося раніше, загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн. За ініціативи Віталія Кличка, найближчим часом вона має збільшитися ще на 2 млрд грн.

Автор: 

Київ (19891) Кличко Віталій (3544) дрони (5119)


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Чудова новина.
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17.07.2025 16:48 Відповісти
Добра справа...
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17.07.2025 16:48 Відповісти
А чи не може громада рідного Києва передати 18 турнікетів CAT несправедливо усунутому начмеду батальйона? Бо йому не бути за які гроші у розпорядження доїхати…
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17.07.2025 16:51 Відповісти
З повагою, але- може, то не тут "звертатися" все ж треба?
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17.07.2025 17:09 Відповісти
Я б не плакався, але потртив гроші на антену, що уйопкі-побратими зламали на "Хамері". І віддав 7000 на ремонт РЕБа живоглоту-ребщіку. А тут несподівано: "Юджин, а тобі вже сказали, що тебе переводять в тил у розпорядження начмеда… 31-го маєш здати посаду і прибути у роту…". А у мене нестача купи майна і куй на банківському рахунку.
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17.07.2025 17:24 Відповісти
Сорян, це істерика…
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17.07.2025 17:25 Відповісти
 
 