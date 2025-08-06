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"Шахеды" атаковали Измаильский район Одесщины: повреждена газовая инфраструктура

Шахед атакует Одесскую область

В ночь на среду, 6 августа 2025 года, враг атаковал Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали пожарные.

Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы. Огнем уничтожено производственное оборудование. В результате повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2,5 тысячи абонентов. Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления россиян против мирного населения.

Автор: 

обстрел (28900) Одесская область (3760) Шахед (1368) Измаильский район (15)


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Ми льярди на боротьбу. Боротьбу в параши?
Шмигаль купив і побудував будиночок, під час війни. То не він, то теща.
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06.08.2025 09:36 Ответить
интересно, что с курским направлением? почему молчат?
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06.08.2025 09:51 Ответить
 
 