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Новини
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"Шахеди" атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено газову інфраструктуру

шахед атакує Одещину

У ніч проти середи, 6 серпня 2025 року, ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували вогнеборці.

Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину росіян проти мирного населення.

Автор: 

обстріл (30224) Одеська область (3418) Шахед (1371) Ізмаїльський район (16)


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Ми льярди на боротьбу. Боротьбу в параши?
Шмигаль купив і побудував будиночок, під час війни. То не він, то теща.
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06.08.2025 09:36 Відповісти
интересно, что с курским направлением? почему молчат?
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06.08.2025 09:51 Відповісти
Нажаль, рашисти поцілили і підпалили газо-компресорну станцію, що качає газ з Румунії (відео - https://t.me/supernova_plus/42391 тут).
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06.08.2025 10:46 Відповісти
 
 