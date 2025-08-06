"Шахеди" атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено газову інфраструктуру

У ніч проти середи, 6 серпня 2025 року, ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували вогнеборці.

Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину росіян проти мирного населення.