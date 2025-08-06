Россия нанесла десятки ударов дронами по инфраструктуре ГТС для импорта газа из Азербайджана, - Минэнерго
В ночь на 6 августа Россия целенаправленно атаковала объект газовой инфраструктуры - компрессорную станцию "Оператора ГТС Украины" в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.
Эта компрессорная станция использовалась для импорта газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу из Азербайджана и из США через LNG-терминалы в Греции, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"Оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе", - отметили в министерстве.
Сейчас на месте удара работают специалисты для установления последствий атаки, добавили в Минэнерго.
Как сообщалось, в конце июля группа "Нафтогаз" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.
Первую тестовую поставку газа должны были осуществить именно Трансбалканским коридором по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.
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