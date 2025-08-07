Взрыв прогремел в Николаеве: предупреждали о движении цели на город
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Глава ОВА Виталий Ким предупредил о движении цели на город.
В то же время глава города Александр Сенкевич заявил о взрыве в Николаеве.
Сейчас воздушная тревога продолжается, выясняют детали.
🛵Швидкісна ціль на Миколаївщину. Високо. Ймовірно реактивний БпЛА
П
атах.