Взрыв прогремел в Николаеве: предупреждали о движении цели на город

В Николаеве прогремел взрыв 7 августа Что известно

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Виталий Ким предупредил о движении цели на город.

В то же время глава города Александр Сенкевич заявил о взрыве в Николаеве.

Сейчас воздушная тревога продолжается, выясняют детали.

https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵Швидкісна ціль на Миколаївщину. Високо. Ймовірно реактивний БпЛА
07.08.2025 08:49 Ответить
Йде теріторіальне зближення позицій про яке сказав Рубіо?
07.08.2025 08:49 Ответить
Кремлівському маніяку дали повну свободу дій ще й запевнили що в кінці жертву видадуть заміж за маніяка ради миру.
07.08.2025 08:54 Ответить
ППО в Миколаіві? Хатинка в Ка
П
атах.
07.08.2025 08:56 Ответить
***** тепер може не економити ракети і своїх бойовиків. І не боятись міжнародного трибуналу за злочини. А використати час який йому Тампон дав до переговорів по максимуму. А потім рашисти швидко відновлять свою армію і запаси завдяки допомозі сша і нафтодоларам. А далі остаточне швидке захоплення України. На жаль багато дебілів цього не розуміють. Як не розуміли що здача криму це був не кінець війни а початок кінця України
07.08.2025 09:02 Ответить
Цель летит на город,а может тогда город налетел на цель.
07.08.2025 09:19 Ответить
 
 