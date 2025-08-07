Взрыв прогремел в Николаеве: предупреждали о движении цели на город

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Виталий Ким предупредил о движении цели на город.

В то же время глава города Александр Сенкевич заявил о взрыве в Николаеве.

Сейчас воздушная тревога продолжается, выясняют детали.

