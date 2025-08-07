УКР
Новини Обстріли Миколаївщини
Вибух пролунав у Миколаєві: попереджали про рух цілі на місто

У Миколаєві пролунав вибух 7 серпня Що відомо

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава ОВА Віталій Кім попередив про рух цілі на місто.

Водночас очільник міста Олександр Сєнкевич заявив про вибух у Миколаєві.

Наразі повітряна тривога триває, з'ясовують деталі.

Читайте: Росіяни атакують Дніпро, - ОВА

Автор: 

вибух (4582) Миколаїв (1842) Миколаївська область (2347) Миколаївський район (110)


https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵Швидкісна ціль на Миколаївщину. Високо. Ймовірно реактивний БпЛА
07.08.2025 08:49 Відповісти
Йде теріторіальне зближення позицій про яке сказав Рубіо?
07.08.2025 08:49 Відповісти
Кремлівському маніяку дали повну свободу дій ще й запевнили що в кінці жертву видадуть заміж за маніяка ради миру.
07.08.2025 08:54 Відповісти
ППО в Миколаіві? Хатинка в Ка
П
атах.
07.08.2025 08:56 Відповісти
***** тепер може не економити ракети і своїх бойовиків. І не боятись міжнародного трибуналу за злочини. А використати час який йому Тампон дав до переговорів по максимуму. А потім рашисти швидко відновлять свою армію і запаси завдяки допомозі сша і нафтодоларам. А далі остаточне швидке захоплення України. На жаль багато дебілів цього не розуміють. Як не розуміли що здача криму це був не кінець війни а початок кінця України
07.08.2025 09:02 Відповісти
Цель летит на город,а может тогда город налетел на цель.
07.08.2025 09:19 Відповісти
 
 