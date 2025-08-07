Вибух пролунав у Миколаєві: попереджали про рух цілі на місто
У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава ОВА Віталій Кім попередив про рух цілі на місто.
Водночас очільник міста Олександр Сєнкевич заявив про вибух у Миколаєві.
Наразі повітряна тривога триває, з'ясовують деталі.
🛵Швидкісна ціль на Миколаївщину. Високо. Ймовірно реактивний БпЛА
П
атах.