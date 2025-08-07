Более 40 новых украинских БпАК допущены к эксплуатации в июле, - Минобороны
Индустрия дронов
В течение июля 2025 года допущено к эксплуатации в Силах обороны более 40 новых беспилотных авиационных комплексов. Все они - отечественного производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Отмечается, что среди допущенных к эксплуатации в июле преобладают FPV-беспилотники с различными характеристиками.
Сообщается, что всего за 7 месяцев 2025 года оборонное ведомство кодифицировало 320 беспилотных авиационных комплексов и почти все они - украинского производства. Это больше, чем за весь прошлый год. В 2024 году было кодифицировано чуть более 280 украинских воздушных беспилотников.
