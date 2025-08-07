РУС
Новости Украинский БпАК
Более 40 новых украинских БпАК допущены к эксплуатации в июле, - Минобороны

Индустрия дронов

Украинские БпАК

В течение июля 2025 года допущено к эксплуатации в Силах обороны более 40 новых беспилотных авиационных комплексов. Все они - отечественного производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что среди допущенных к эксплуатации в июле преобладают FPV-беспилотники с различными характеристиками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новейший украинский БпАК UAS SETH уничтожает грузовик оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщается, что всего за 7 месяцев 2025 года оборонное ведомство кодифицировало 320 беспилотных авиационных комплексов и почти все они - украинского производства. Это больше, чем за весь прошлый год. В 2024 году было кодифицировано чуть более 280 украинских воздушных беспилотников.

беспилотник (4067) Минобороны (9529) БпАК (2)


Зоопарк все більше
07.08.2025 16:17 Ответить
Коли журналюшки навчаться писати?

"...допущено до експлуатації в липні...? Джерело: https://censor.net/ua/n3567520

а в серпні вже експлуатувати вже не можна?
07.08.2025 16:23 Ответить
То повний треш. Замість того, щоб зібрати технології з цих виробників (і раніше існуючих), і Створити 10 най ефективніших БПАК, вони плодять купу напів - третину, ефективних засобів, які літають "аби як", до яких потрібні пілоти рівня - "інженер напівпровідникових систем - програміст вищого рівня", і звітують про якісь здобутки. Гроші керують і на цей час - всі виробники дотримуються принципу інтелектуальної власності. Під час війни все має працювати на перемогу, а не на прибуток. С*ки всі виробники.
07.08.2025 16:42 Ответить
 
 