УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10627 відвідувачів онлайн
Новини Український БпАК Індустрія дронів
353 3

Понад 40 нових українських БпАК допущено до експлуатації в липні, - Міноборони

Індустрія дронів

Українські БпАК

Упродовж липня 2025 року допущено до експлуатації у Силах оборони понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі вони – вітчизняного виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що серед допущених до експлуатації у липні переважають FPV-безпілотники з різними характеристиками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новітній український БпАК UAS SETH знищує вантажівку окупантів на Торецькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомляється, що загалом за 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало 320 безпілотних авіаційних комплексів і майже всі вони – українського виробництва. Це більше, ніж за весь минулий рік. У 2024 році було кодифіковано трохи більше ніж 280 українських повітряних безпілотників.

Автор: 

безпілотник (4673) Міноборони (7616) БпАК (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зоопарк все більше
показати весь коментар
07.08.2025 16:17 Відповісти
Коли журналюшки навчаться писати?

"...допущено до експлуатації в липні...? Джерело: https://censor.net/ua/n3567520

а в серпні вже експлуатувати вже не можна?
показати весь коментар
07.08.2025 16:23 Відповісти
То повний треш. Замість того, щоб зібрати технології з цих виробників (і раніше існуючих), і Створити 10 най ефективніших БПАК, вони плодять купу напів - третину, ефективних засобів, які літають "аби як", до яких потрібні пілоти рівня - "інженер напівпровідникових систем - програміст вищого рівня", і звітують про якісь здобутки. Гроші керують і на цей час - всі виробники дотримуються принципу інтелектуальної власності. Під час війни все має працювати на перемогу, а не на прибуток. С*ки всі виробники.
показати весь коментар
07.08.2025 16:42 Відповісти
 
 