Понад 40 нових українських БпАК допущено до експлуатації в липні, - Міноборони
Індустрія дронів
Упродовж липня 2025 року допущено до експлуатації у Силах оборони понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі вони – вітчизняного виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Зазначається, що серед допущених до експлуатації у липні переважають FPV-безпілотники з різними характеристиками.
Повідомляється, що загалом за 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало 320 безпілотних авіаційних комплексів і майже всі вони – українського виробництва. Це більше, ніж за весь минулий рік. У 2024 році було кодифіковано трохи більше ніж 280 українських повітряних безпілотників.
"...допущено до експлуатації в липні...? Джерело: https://censor.net/ua/n3567520
а в серпні вже експлуатувати вже не можна?