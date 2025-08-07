Понад 40 нових українських БпАК допущено до експлуатації в липні, - Міноборони

Індустрія дронів

Упродовж липня 2025 року допущено до експлуатації у Силах оборони понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів. Усі вони – вітчизняного виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що серед допущених до експлуатації у липні переважають FPV-безпілотники з різними характеристиками.

Повідомляється, що загалом за 7 місяців 2025 року оборонне відомство кодифікувало 320 безпілотних авіаційних комплексів і майже всі вони – українського виробництва. Це більше, ніж за весь минулий рік. У 2024 році було кодифіковано трохи більше ніж 280 українських повітряних безпілотників.