Бойцы 5-й штурмовой бригады получили 900 беспилотников от киевлян, - Кличко

Виталий Кличко передал бойцам 5 Отдельной штурмовой бригады еще 900 БПЛА различных типов.

Об этом мэр Киева сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Передал от громады столицы на фронт бойцам 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады ВСУ еще 900 БпЛА. В частности, 800 FPV-дронов различных типов и 100 Mavic 3Е", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что весной столица уже передавала этой бригаде 2000 беспилотников.

"Вместе с сегодняшними это уже почти 3000 дронов. На это крайне необходимое оснащение с начала года выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 200 млн грн", - подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что всего в этом году на поддержку защитников столица направила уже 6 млрд грн. В частности, отправила бойцам различных бригад почти 35 000 БПЛА.

Щира подяка всім киянам і Віталію Кличку , які
постійно надають допомогу нашим Воінам на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
08.08.2025 14:00 Ответить
І тільки ЗЄ та СН грібуть виключно під себе, не пропускаючи повз жодної гривні.
показать весь комментарий
08.08.2025 14:01 Ответить
Не для цього слуги прийшли до влади , щоби допомагати нашій арміі ,
для них головне напхати свої кишені нашим баблом і втекти
з нашоі країни 😡
показать весь комментарий
08.08.2025 16:23 Ответить
 
 