Бойцы 5-й штурмовой бригады получили 900 беспилотников от киевлян, - Кличко
Виталий Кличко передал бойцам 5 Отдельной штурмовой бригады еще 900 БПЛА различных типов.
Об этом мэр Киева сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Передал от громады столицы на фронт бойцам 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады ВСУ еще 900 БпЛА. В частности, 800 FPV-дронов различных типов и 100 Mavic 3Е", - сообщил Виталий Кличко.
Он отметил, что весной столица уже передавала этой бригаде 2000 беспилотников.
"Вместе с сегодняшними это уже почти 3000 дронов. На это крайне необходимое оснащение с начала года выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 200 млн грн", - подчеркнул мэр.
Он также напомнил, что всего в этом году на поддержку защитников столица направила уже 6 млрд грн. В частности, отправила бойцам различных бригад почти 35 000 БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
постійно надають допомогу нашим Воінам на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
для них головне напхати свої кишені нашим баблом і втекти
з нашоі країни 😡