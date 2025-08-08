УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Допомога ЗСУ від громади Києва
169 2

Бійці 5 штурмової бригади отримали 900 безпілотників від киян, - Кличко

Віталій Кличко передав бійцям 5 Окремої штурмової бригади ще 900 БПЛА різних типів.

Про це мер Києва повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Передав від громади столиці на фронт бійцям 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ іще 900 БпЛА. Зокрема, 800 FPV-дронів різних типів та 100 Mavic 3Е", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що навесні столиця вже передавала цій бригаді 2000 безпілотників.

"Разом із сьогоднішніми це вже майже 3000 дронів. На це вкрай необхідне оснащення від початку року виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 200 млн грн", - наголосив мер.

Він також нагадав, що загалом цього року на підтримку захисників столиця спрямувала вже 6 млрд грн. Зокрема, відправила бійцям різних бригад майже 35 000 БпЛА.

Також читайте: Дві бригади Нацгвардії отримали від громади Києва 2300 БпЛА, - Кличко

Допомога війсйьковим від громади Києва Передали 900 БпЛА
Допомога війсйьковим від громади Києва Передали 900 БпЛА
Допомога війсйьковим від громади Києва Передали 900 БпЛА
Допомога війсйьковим від громади Києва Передали 900 БпЛА
Допомога війсйьковим від громади Києва Передали 900 БпЛА
Допомога війсйьковим від громади Києва Передали 900 БпЛА

Автор: 

Київ (20004) Кличко Віталій (3550) допомога (8649) 5 ОШБр (134)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щира подяка всім киянам і Віталію Кличку , які
постійно надають допомогу нашим Воінам на передовій 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
08.08.2025 14:00 Відповісти
І тільки ЗЄ та СН грібуть виключно під себе, не пропускаючи повз жодної гривні.
показати весь коментар
08.08.2025 14:01 Відповісти
 
 