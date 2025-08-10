РУС
Новости Новый спикер Министерства обороны
913 6

В Министерстве обороны Украины - новый спикер

орест,дрималовский

Новым спикером Министерства обороны Украины стал военный и телеведущий Орест Дрималовский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

9 августа, в субботу, ведомство заявило, что Орест Дрималовский присоединяется к команде Министерства обороны Украины. Ранее должность спикера занимал Дмитрий Лазуткин.

Что известно о новом спикере Минобороны

Орест защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. За свою исключительную службу награжден медалью "Хрест Доблесті".

В журналистике Орест Дрималовский работал с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Был корреспондентом и ведущим на телеканале "Перший Західний", а затем - в программе "Вікна-новини" на СТБ.

К Вооруженным Силам Украины присоединился в феврале 2024 года.

Автор: 

Минобороны (9535) назначение (2201)


Це безумовно потужна перемога 💪
10.08.2025 09:32 Ответить
Самым хорошим советником на поей памяти был Юрий Бирюков который в начале АТО был волонтером а потом восстанавливал службу тыла уничтоженную гениальным честным полковником а за проданные им сотни танков и самолетов вообще никто не вспоминает.
10.08.2025 09:51 Ответить
А що сталось зі старим?
10.08.2025 09:35 Ответить
Мабудь послом пошлють Досвід говорити є
10.08.2025 09:50 Ответить
Тепер перемог буде значно більше - не одна , а кілька тисяч артсистем за тиждень . Або вперше знищіли один єдиний північнокорейський міномет .
10.08.2025 09:49 Ответить
Треба сюди ще Ореста Лютого , для повноти картини.
10.08.2025 10:03 Ответить
 
 