В Министерстве обороны Украины - новый спикер
Новым спикером Министерства обороны Украины стал военный и телеведущий Орест Дрималовский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.
9 августа, в субботу, ведомство заявило, что Орест Дрималовский присоединяется к команде Министерства обороны Украины. Ранее должность спикера занимал Дмитрий Лазуткин.
Что известно о новом спикере Минобороны
Орест защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. За свою исключительную службу награжден медалью "Хрест Доблесті".
В журналистике Орест Дрималовский работал с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Был корреспондентом и ведущим на телеканале "Перший Західний", а затем - в программе "Вікна-новини" на СТБ.
К Вооруженным Силам Украины присоединился в феврале 2024 года.
