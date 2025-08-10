В Министерстве обороны Украины - новый спикер

Новым спикером Министерства обороны Украины стал военный и телеведущий Орест Дрималовский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

9 августа, в субботу, ведомство заявило, что Орест Дрималовский присоединяется к команде Министерства обороны Украины. Ранее должность спикера занимал Дмитрий Лазуткин.

Что известно о новом спикере Минобороны

Орест защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. За свою исключительную службу награжден медалью "Хрест Доблесті".

В журналистике Орест Дрималовский работал с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Был корреспондентом и ведущим на телеканале "Перший Західний", а затем - в программе "Вікна-новини" на СТБ.

К Вооруженным Силам Украины присоединился в феврале 2024 года.