У Міністерства оборони України новий речник

Новим речником Міністерства оборони України став військовий та телеведучий Орест Дрималовський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.

9 серпня, у суботу, відомство заявило, що Орест Дрималовський долучається до команди Міністерства оборони України. Раніше посаду речника обіймав Дмитро Лазуткін.

Що відомо про нового речника Міноборони

Орест захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою виняткову службу нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".

У журналістиці Орест Дрималовський працював з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом – у програмі "Вікна-новини"на СТБ.

До Збройних Сил України долучився у лютому 2024 року.