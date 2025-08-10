У Міністерства оборони України новий речник
Новим речником Міністерства оборони України став військовий та телеведучий Орест Дрималовський.
9 серпня, у суботу, відомство заявило, що Орест Дрималовський долучається до команди Міністерства оборони України. Раніше посаду речника обіймав Дмитро Лазуткін.
Що відомо про нового речника Міноборони
Орест захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою виняткову службу нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".
У журналістиці Орест Дрималовський працював з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом – у програмі "Вікна-новини"на СТБ.
До Збройних Сил України долучився у лютому 2024 року.
