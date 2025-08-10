УКР
У Міністерства оборони України новий речник

орест,дрималовський

Новим речником Міністерства оборони України став військовий та телеведучий Орест Дрималовський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.

9 серпня, у суботу, відомство заявило, що Орест Дрималовський долучається до команди Міністерства оборони України. Раніше посаду речника обіймав Дмитро Лазуткін.

Що відомо про нового речника Міноборони

Орест захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою виняткову службу нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".

У журналістиці Орест Дрималовський працював з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом – у програмі "Вікна-новини"на СТБ.

До Збройних Сил України долучився у лютому 2024 року.

Це безумовно потужна перемога 💪
10.08.2025 09:32 Відповісти
Самым хорошим советником на поей памяти был Юрий Бирюков который в начале АТО был волонтером а потом восстанавливал службу тыла уничтоженную гениальным честным полковником а за проданные им сотни танков и самолетов вообще никто не вспоминает.
10.08.2025 09:51 Відповісти
"Советник" і "речник" - це різні речі. Речник комунікує із смі, озвучує новини Міністерства та ін.
10.08.2025 10:33 Відповісти
А що сталось зі старим?
10.08.2025 09:35 Відповісти
Мабудь послом пошлють Досвід говорити є
10.08.2025 09:50 Відповісти
Куди послом? В Туніс?
https://www.youtube.com/watch?v=Ok1FiVl1NgM&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC
10.08.2025 10:21 Відповісти
Тепер перемог буде значно більше - не одна , а кілька тисяч артсистем за тиждень . Або вперше знищіли один єдиний північнокорейський міномет .
10.08.2025 09:49 Відповісти
Треба сюди ще Ореста Лютого , для повноти картини.
10.08.2025 10:03 Відповісти
СТБ- помойка Пинчука. 99,9% дебилов, которые смотрят это говнище, голосовали за Янелоха.
