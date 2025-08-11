РУС
458 9

Кабмин поддержал законопроект о льготах для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Небесной Сотни

Кабинет Министров Украины

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные льготы и социальные гарантии для пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Среди предусмотренных норм:

  • Медицинская помощь: бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных металлов), обеспечение протезами, реабилитация, лекарства и медизделия по госпрограммам.

  • Образование и работа: профессиональная адаптация, поддержка обучения в ПТУ, колледжах и вузах.

  • Социальная защита: 100% скидка на коммунальные услуги и топливо для пострадавших с инвалидностью, 75% - для других пострадавших, 50% - для нетрудоспособных членов семей погибших.

  • Транспорт: бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, скидки или бесплатные междугородние поездки в зависимости от статуса.

  • Финансовая поддержка: повышение пенсий или пожизненная помощь в размере 25-50% прожиточного минимума и ежегодная выплата ко Дню Независимости.

Документ передадут на рассмотрение Верховной Рады.

Читайте также: Рада приняла закон о налоговых льготах для военнослужащих

Кабмин (14088) льготы (548) революция (1371)


А чому не в 2014 чи в 2015 році зєльоние таку постанову не схвалили? Кишка була тонка?
11.08.2025 12:58 Ответить
Тоді було не на часі...
11.08.2025 13:01 Ответить
В 14-15 роках????Вася.. То претензії до Петра....зелень тоді ще не розцвіла
11.08.2025 13:05 Ответить
11.08.2025 13:06 Ответить
Вот чому всі пільги для усіх категорий починаются з ликування. чі протезування зубів. Я це помятаю ще з участников ВОВ, дітей війні и т.п?
11.08.2025 13:10 Ответить
Судді, прокурори та інші чиновники отримують декількасоттисячні зарплатні і пенсії, а військові на фронті 20тис. Де справедливість?
11.08.2025 13:30 Ответить
Буде, як з чорнобильцями - купа липових "революціонерів", а справжні протестувальники будуть роками папірці збирати.
11.08.2025 13:45 Ответить
начали подлизывать избирателю
11.08.2025 13:46 Ответить
це їм уже не допоможе
11.08.2025 14:18 Ответить
 
 