Кабмин поддержал законопроект о льготах для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Небесной Сотни

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные льготы и социальные гарантии для пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Среди предусмотренных норм:

Медицинская помощь: бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных металлов), обеспечение протезами, реабилитация, лекарства и медизделия по госпрограммам.

Образование и работа: профессиональная адаптация, поддержка обучения в ПТУ, колледжах и вузах.

Социальная защита: 100% скидка на коммунальные услуги и топливо для пострадавших с инвалидностью, 75% - для других пострадавших, 50% - для нетрудоспособных членов семей погибших.

Транспорт: бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, скидки или бесплатные междугородние поездки в зависимости от статуса.

Финансовая поддержка: повышение пенсий или пожизненная помощь в размере 25-50% прожиточного минимума и ежегодная выплата ко Дню Независимости.

Документ передадут на рассмотрение Верховной Рады.

