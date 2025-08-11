Кабмин поддержал законопроект о льготах для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Небесной Сотни
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает дополнительные льготы и социальные гарантии для пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
Среди предусмотренных норм:
-
Медицинская помощь: бесплатное зубопротезирование (кроме изделий из драгоценных металлов), обеспечение протезами, реабилитация, лекарства и медизделия по госпрограммам.
-
Образование и работа: профессиональная адаптация, поддержка обучения в ПТУ, колледжах и вузах.
-
Социальная защита: 100% скидка на коммунальные услуги и топливо для пострадавших с инвалидностью, 75% - для других пострадавших, 50% - для нетрудоспособных членов семей погибших.
-
Транспорт: бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, скидки или бесплатные междугородние поездки в зависимости от статуса.
-
Финансовая поддержка: повышение пенсий или пожизненная помощь в размере 25-50% прожиточного минимума и ежегодная выплата ко Дню Независимости.
Документ передадут на рассмотрение Верховной Рады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль