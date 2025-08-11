Кабмін підтримав законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції Гідності та родин Небесної Сотні

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає додаткові пільги та соціальні гарантії для постраждалих учасників Революції Гідності та членів родин Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Серед передбачених норм:

Медична допомога: безоплатне зубопротезування (крім виробів з дорогоцінних металів), забезпечення протезами, реабілітація, ліки та медвироби за держпрограмами.

Освіта та робота: професійна адаптація, підтримка навчання у ПТУ, коледжах і вишах.

Соціальний захист: 100% знижка на комунальні послуги та паливо для постраждалих з інвалідністю, 75% - для інших постраждалих, 50% - для непрацездатних членів сімей загиблих.

Транспорт: безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, знижки чи безкоштовні міжміські поїздки залежно від статусу.