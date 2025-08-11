УКР
Новини Пільги для учасників Революції Гідності
Кабмін підтримав законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції Гідності та родин Небесної Сотні

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає додаткові пільги та соціальні гарантії для постраждалих учасників Революції Гідності та членів родин Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Серед передбачених норм:

  • Медична допомога: безоплатне зубопротезування (крім виробів з дорогоцінних металів), забезпечення протезами, реабілітація, ліки та медвироби за держпрограмами.

  • Освіта та робота: професійна адаптація, підтримка навчання у ПТУ, коледжах і вишах.

  • Соціальний захист: 100% знижка на комунальні послуги та паливо для постраждалих з інвалідністю, 75% - для інших постраждалих, 50% - для непрацездатних членів сімей загиблих.

  • Транспорт: безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, знижки чи безкоштовні міжміські поїздки залежно від статусу.

  • Фінансова підтримка: підвищення пенсій або довічна допомога у розмірі 25-50% прожиткового мінімуму та щорічна виплата до Дня Незалежності.

Документ передадуть на розгляд Верховної Ради.

А чому не в 2014 чи в 2015 році зєльоние таку постанову не схвалили? Кишка була тонка?
показати весь коментар
11.08.2025 12:58 Відповісти
Тоді було не на часі...
показати весь коментар
11.08.2025 13:01 Відповісти
В 14-15 роках????Вася.. То претензії до Петра....зелень тоді ще не розцвіла
показати весь коментар
11.08.2025 13:05 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 13:06 Відповісти
Вот чому всі пільги для усіх категорий починаются з ликування. чі протезування зубів. Я це помятаю ще з участников ВОВ, дітей війні и т.п?
показати весь коментар
11.08.2025 13:10 Відповісти
Судді, прокурори та інші чиновники отримують декількасоттисячні зарплатні і пенсії, а військові на фронті 20тис. Де справедливість?
показати весь коментар
11.08.2025 13:30 Відповісти
 
 