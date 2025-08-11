19 мужчин, которые хотели незаконно попасть в Словакию, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ВИДЕО

Возле села Палло Закарпатской области задержали 19 граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Словакию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Группа реагирования подразделения пограничников и оперативные сотрудники прибыли на задержание.

"Сначала задержали 18 нарушителей, а затем - еще одного, отставшего от группы. После установления всех обстоятельств они будут привлечены к ответственности за совершение правонарушения. Все доставлены в подразделение, продолжается установление организаторов переправки", - отметили там.

