Новости Задержание уклонистов на границе
2 027 53

19 мужчин, которые хотели незаконно попасть в Словакию, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ВИДЕО

Возле села Палло Закарпатской области задержали 19 граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Словакию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Группа реагирования подразделения пограничников и оперативные сотрудники прибыли на задержание.

"Сначала задержали 18 нарушителей, а затем - еще одного, отставшего от группы. После установления всех обстоятельств они будут привлечены к ответственности за совершение правонарушения. Все доставлены в подразделение, продолжается установление организаторов переправки", - отметили там.

Автор: 

Госпогранслужба (6749) граница (5323) Словакия (1031) Закарпатская область (2650) Ужгородский район (14) Палло (1)


Топ комментарии
+12
Майже піхотний взвод!
показать весь комментарий
11.08.2025 17:00 Ответить
+9
Готовий військовий підрозділ. Всіх до ТЦК і на ВЛК.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:05 Ответить
+8
Охоронці Зе-концтабору затримали кріпаків які намагалися потрапити на волю.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:01 Ответить
Майже піхотний взвод!
показать весь комментарий
11.08.2025 17:00 Ответить
Диванний вояка???
показать весь комментарий
11.08.2025 17:05 Ответить
Судячи по прапору, ти привітався...
показать весь комментарий
11.08.2025 17:11 Ответить
Чого вештаєшся тут,гнидо?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:43 Ответить
Ресурс, чого не в окопі?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:28 Ответить
Ну тоді точно переможемо. До речі, на будівництво фортифікацій давно активно залучають придатних до тилових.
показать весь комментарий
11.08.2025 18:23 Ответить
Відділення. Рейдовики.
показать весь комментарий
11.08.2025 18:21 Ответить
бідолашні...
показать весь комментарий
11.08.2025 17:01 Ответить
Охоронці Зе-концтабору затримали кріпаків які намагалися потрапити на волю.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:01 Ответить
а потрапили на війну! тепер за лінію фронта будуть ходити- барани!всіх кого ловлять при перетині кордону зразу в тцк і на передову!
показать весь комментарий
11.08.2025 17:21 Ответить
Порох дав безвіз

ЗЄля створив "табір"

Наголосували.
Їжте, люди добрі, не обляпайтесь!

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:23 Ответить
таку нас же преЗЄдент, а не президент, Конституція на паузі, ТЦК, гвалт, людолови, чорни бусики ... короче, убивають !

а тепер уявіть, що в квітні 2019-го переобрали б в президенти Пороха !
різницю відчуваєте ?
ото ж !

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:46 Ответить
Заблукали?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:02 Ответить
їхтамнєт
показать весь комментарий
11.08.2025 17:04 Ответить
Тренувались мабуть? Не хотіли підписувати контракт з МО непідготовленими...
показать весь комментарий
11.08.2025 17:11 Ответить
Готовий військовий підрозділ. Всіх до ТЦК і на ВЛК.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:05 Ответить
У вас дуже дивний особистий досвід.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:10 Ответить
у вас вус відклеївся смужечки на аквафреші змістились: зверху має бути біла, а нижче - синя
показать весь комментарий
11.08.2025 17:29 Ответить
антон старобуб З газовими виділеннями треба щось робити.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:36 Ответить
...і ти чого всираїшся за боягузів, рідні душі
показать весь комментарий
11.08.2025 17:37 Ответить
Слимацькому роду нема переводу.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:08 Ответить
Оооо, а ось і гондон ********* з дяревні Гомосеки Мухосранського району Параші всплив.
Як воно там, у вас, на Параші? Крепчаєтє?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:18 Ответить
Шо ти зле таке? До всіх чепляєшься, ображаєшь?!
Там шо, серед затриманих твій парєнь біг?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:19 Ответить
Важке ж у тебе було дитинство на Параші, гондон *********. Оно і зрозуміло, народився ти в гівном в гівні, гівном в гівні живеш, гівном в гівні і подохнеш на Параші.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:26 Ответить
...не любиш ти себе..
показать весь комментарий
11.08.2025 17:39 Ответить
опариші-виползки

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:32 Ответить
Без кави в Криму ніхто нікуди не розходиться
показать весь комментарий
11.08.2025 17:09 Ответить
Захистили країну!
показать весь комментарий
11.08.2025 17:10 Ответить
Це бойове злагодження підрозділу! Просто на кордоні безпечніше, кацапи не обстрілюють іскандерами. Це майбутній елітний штурмовий підрозділ.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:16 Ответить
треба було грязюкою вимазатись як в фільмі Хижак зі Шварцнегером. Тоді теплові прилади не засікли б
показать весь комментарий
11.08.2025 17:16 Ответить
У хлопців ще буде можливість вийти на свободу. Знаю пацанів, які змогли вирватись з ,,Незламної і Квітучої,, лише з третьої спроби. Головна помилка цієї групи ухилянтів - їхня багаточисельність. Виходити треба у двох, чи максимум у трьох, але не таким кагалом, що за версту видно
показать весь комментарий
11.08.2025 17:24 Ответить
так ото ж !

алєні, безумовно, через телеграм в стадо гуртувалися,
а пан майор з контрозвідки СБУ іх в тенетах інтернету і злапав

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:36 Ответить
у виборців влади від якої зараз так масово тікають нехватило розуму обдумати тактику побігу з країни мрій, так же як нехватило розуму обміркувати тоді в 2019-у свій вибір
показать весь комментарий
11.08.2025 17:56 Ответить
Ненадійних оиганізаторів знайли, - оптовиків. За один екшин 300 тис$ і ти король.
показать весь комментарий
11.08.2025 18:32 Ответить
піду воювати тільки після тебе - суддя- прокурор-поліціант.... редіска !

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:40 Ответить
а голосувати за ЗЄ було законно ?

ну так, які претензії?
ви довірили цьому чуваку своє життя, життя своїх дітей, дружин, батьків, своє майно, врешті-решт !
тепер ЗЄ намагається зігнати вас у стадо, щоб ви реалізували свої ж конституційні обов'язки і власний вибір, врешті-решт

короче, до бою, ЗЄльоні ублюдки !

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:52 Ответить
60-та тримає фронт і чекає на ротацію !

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:54 Ответить
лузєри
показать весь комментарий
11.08.2025 17:50 Ответить
...по жизни!

.
показать весь комментарий
11.08.2025 17:56 Ответить
 
 