Новости Обращение Зеленского
1 784 34

Нет никаких признаков, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Был сегодня доклад нашей команды после встреч в Британии. Андрей Ермак и Рустем Умеров доложили обо всех разговорах - публичных и непубличных. Спасибо каждому, кто с Украиной. Также сегодня был доклад разведки о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В том числе это и приготовления военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше. Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации. Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Зеленский не будет участвовать в моей встрече с Путиным, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21524) обращение (797)


Топ комментарии
+8
Потужний Єрмак - затичка всюди.
Не тушкою так опудалом ЗЄ його пхає у офійний медіа-простір.

І парадокс у тому, що Єрмаку це все одно не дає додаткових балів від слова зовсім. Його за кордоном, як вважали нахабним жлобом, так і вважають.

А от полудохлі рейтинги та популярність ЗЄ від цього точно не покращуються.
11.08.2025 20:44
+8
Гнида скулить але нічого не робить.
Коли гниді казали всі розвідки світу, що пуйло от от нападе.
Гнида сказала, що це брехня.
Коли гниді казали, що ти ніколи не виграєш війни, якщо не будеш мобілізовуваввти молодих а тільки стариків.
Гнида сказала, я знаю, що роблю. Заткайтеся..
Коли гниді казали, що ти провалюєш мобілізацію.
Гнида сказала, що мені похєр. Я найвеличніший.
Коли гниді казали, не знімай Залужного.
Гнида уперлась і на зло всім зняла Залужного і поставила відвертого рашиста просирського.
Гниді казали, що корупція і мародерство в державі, в першу чергу серед його друзів.
Гнида обурилась на людей.
Ітд.
Тепер результат.
Гнида привела Україну до поразки та капітуляції.
11.08.2025 20:46
+6
Не буде жодної післявоєнної ситуації, росіяни готуються воювати довго - те ж саме має робити й Україна з партнерами.
Вже зараз мають бути розплановані поставки зброї мінімум на 10 років вперед, одночасно з мобілізаційними заходами. Ця війна надовго, якщо не назавжди.
11.08.2025 20:38
Не буде жодної післявоєнної ситуації, росіяни готуються воювати довго - те ж саме має робити й Україна з партнерами.
Вже зараз мають бути розплановані поставки зброї мінімум на 10 років вперед, одночасно з мобілізаційними заходами. Ця війна надовго, якщо не назавжди.
11.08.2025 20:38
Тисяч десять балістичних ракет винесли б всю нафтопереробку і заводи з виробництва зброї,і все б припинилось.Але звідки їх взяти....
11.08.2025 20:41
Особливо якщо за 6 років правління зелібоба не було створено жодної. Жодної блд
11.08.2025 20:51
В тебе надлишок потужності то йде мобілізуйся і воюй назавжди ,
11.08.2025 20:44
Потужно, потужно. Є тільки 2 маленьких нюансика: 1 - хто профінансує зброю на 10 років, якщо США вже заявило, що не будуть безкоштовно її давати , а в ЄС вистачає своїх економічних проблем + орбан з фіцо: 2 -хто має воювати , якщо вже зараз проблеми з мобілізацією, а ще більші з мотивацією, а потужні заяви про війну "назавжди" тільки остаточно доб'ють демографію, жити, не кажучи вже про народжувати, в умовах " вічної" війни бажаючих буде обмаль.
11.08.2025 20:55
А якщо капітулювати перед москалями то демографія виправиться?
11.08.2025 21:09
Якщо не закрити кордон для всіх і випускать молодих дівиць і далі, то і "в кратер" небуде кому насипать, хіба шо отим 50 літнім-жінкам інвалідам, з якими одружуються ухилянти, щоб втікти за границю
11.08.2025 21:20
Ну так відкрий підручник з історії України і почитай скільки часу вона перебували під владою окупантів, але український народ зберігся разом із своєю культурою та мовою, тому що навіть загарбники не гнали українських жінок та дітей на війну. Але щирі "патріоти" пропонують остаточно утилізувати майбутнє українського народу в окопах або змусити тікати за кордон . Мобілізація жінок і дітей ніякого "перелому" у війні не принесе, оскільки у орків в рази більше мобресурсу і є багато потужної, далекобійної зброї, якої не має у нас.
11.08.2025 21:38
Нам тебе не вистачає, приїжджай с колорадщини, покажи клас.
11.08.2025 21:14
ні.
11.08.2025 21:14
Якщо козирю не поступав сигнал,то що він може передати своєму підопічному.
Буває,що поступає,але він вирішує,чи передавати.
Для зе важливіше приготувати відосик,в якому він виголошує потужний текст від дл.
11.08.2025 20:39
Та можуть просто хапати все що можна,бо їм завжди всього мало.Бояться що незабаром вже не буде такої можливості
11.08.2025 20:39
От путлєр тобі зателефонує і розповість ,як вони підготувались.
11.08.2025 20:42
ніт, пуйло зателефонує,
гаденько скаже "Зе, а ти вже підготувався до післявоєнних президентських виборів?",
а потім як засміється як справжній доктор Зло

11.08.2025 20:56
***** виявився генетичним клоном Трампа. Тільки трохи невдалим. Рижий чубчик пропав.
Ось у чому причина таких приязних стосунків цих двох підорів.

11.08.2025 21:31
Про кацапів і мови немає - вони терористи, але як задовбало оце гундосе, коли кожного разу щось бурмоче, ганяє понти і корчить із себе патріота, а з 2019 року знищив ракетні програми, репетував на весь світ, що ми з кацапами один нарід і що вони також люди, знищуючи оборону і закопуючи всі гроші у велике крадівництво. А сьогодні ніби нічого не сталося, і ніби він ні до чого!
11.08.2025 20:43 Ответить
11.08.2025 20:44
Ішак радіє, що ***** не має наміру йти на якісь перемовини. Для обкуреного, перемиря - смерті подібне. Для ішака та його зеленого шапіто така невизначеність - сам раз, бо дозволяє не скасовувати воєнний стан.
11.08.2025 20:45
Когда будет доклад пересидентской команды об успешности Плана Победы ? Будем ждать сигналы.
11.08.2025 20:45
11.08.2025 20:46
Ну так жодної домовленості по хоч якомусь припиненню вогню не має і до чого в такому випадку готуватися російській армії ? До шашликів ?
11.08.2025 20:48
Ну, хоч раз , зеленський не *******!, сказав- сайдьомся посередине, схоже- так і зробить...
11.08.2025 20:53
Ти там на покровськ увагу зверни,бо там брехуни командири, вам докладають неправдиву ситуацію,а по факту звичайні солдати кажуть що херня повна по напрямку добропілля, вже 10км москальня пролізла і накопичується..Чи завгосп вирішив здати донецьку область?
11.08.2025 20:53
Мудак повністю розвалив зовнішню політику
11.08.2025 20:55
Тільки останній дебіл може думати що рашисти колись будуть готуватися до миру. Рашисти вже готуються після війни з Україною до війни в Грузії і з Азербайджаном. Для цього їм потрібна Україна як як пушечне м'ясо і військова промисловість. Вони про це відкрито кожен день говорять. Де наші дальнобійні ракети? Чому не б'ємо ракетами по рашистських заводах, електростанціях і НПЗ. Бо удари дронами це комарині укуси.
11.08.2025 21:00
А що ти від них чекав? Вони хочуть знищити Україну, як державу. І якщо вони припиняють вогонь - готуйся до інших варіантів війни.
11.08.2025 21:03
зеленський др, товаріщ 🤡...дай надію Україні, подихати свіжем повітрям , йди чмо... у відставку ...
11.08.2025 21:05
Зечмоні сподобалося бути президентом і віддавати накази генералам. Йому подобається літати на державному літаку з гербом України за наш кошт. Чмоні подобається корчити героя перед європейцями і бути на перших сторінках світових газет не за свою хоробрість, а тому, що прицепилося до булави.. Йому подобається мародерити валюту, яка надходить, як допомога українцям і виводити її в офшори. Він головний захисник хуцпи і нікуди не збирається, скоріше підуть до Європи всі українці чим він з посади.
11.08.2025 21:18
Шото я нє поняла ну ніфіга. Зєля, а пасматрєть в глаза? А сайтісь пасєрєдінє? А какаяразніца?
показать весь комментарий
11.08.2025 21:06
11.08.2025 21:11
А ти бери собачий хер, що тобі дав за ресурси сраний ковбоєць Трамп и ******** ім.
11.08.2025 21:14
Які ознаки щасливого життя у міндіча?
Чи не вдавилася скумбрія? Чи жре спокійно мамаріма
11.08.2025 21:17
Я. НЕНАВИДЖУ. ВІДОСИКИИИИИИ!!!!!!!!
11.08.2025 21:17
Нема жодної ознаки що ти с шоблою перестанеш мародерити, прикриваючись мусорами
11.08.2025 21:32
 
 