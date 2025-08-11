Нет никаких признаков, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Был сегодня доклад нашей команды после встреч в Британии. Андрей Ермак и Рустем Умеров доложили обо всех разговорах - публичных и непубличных. Спасибо каждому, кто с Украиной. Также сегодня был доклад разведки о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В том числе это и приготовления военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше. Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации. Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - подчеркнул Зеленский.
Вже зараз мають бути розплановані поставки зброї мінімум на 10 років вперед, одночасно з мобілізаційними заходами. Ця війна надовго, якщо не назавжди.
Буває,що поступає,але він вирішує,чи передавати.
Для зе важливіше приготувати відосик,в якому він виголошує потужний текст від дл.
гаденько скаже "Зе, а ти вже підготувався до післявоєнних президентських виборів?",
а потім як засміється як справжній доктор Зло
Ось у чому причина таких приязних стосунків цих двох підорів.
Не тушкою так опудалом ЗЄ його пхає у офійний медіа-простір.
І парадокс у тому, що Єрмаку це все одно не дає додаткових балів від слова зовсім. Його за кордоном, як вважали нахабним жлобом, так і вважають.
А от полудохлі рейтинги та популярність ЗЄ від цього точно не покращуються.
Коли гниді казали всі розвідки світу, що пуйло от от нападе.
Гнида сказала, що це брехня.
Коли гниді казали, що ти ніколи не виграєш війни, якщо не будеш мобілізовуваввти молодих а тільки стариків.
Гнида сказала, я знаю, що роблю. Заткайтеся..
Коли гниді казали, що ти провалюєш мобілізацію.
Гнида сказала, що мені похєр. Я найвеличніший.
Коли гниді казали, не знімай Залужного.
Гнида уперлась і на зло всім зняла Залужного і поставила відвертого рашиста просирського.
Гниді казали, що корупція і мародерство в державі, в першу чергу серед його друзів.
Гнида обурилась на людей.
Ітд.
Тепер результат.
Гнида привела Україну до поразки та капітуляції.
Щось йосько-чужинець бреше. Бреше і впевнений, що гої цього не помічають...
Чи не вдавилася скумбрія? Чи жре спокійно мамаріма