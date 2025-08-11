Нет никаких признаков, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Был сегодня доклад нашей команды после встреч в Британии. Андрей Ермак и Рустем Умеров доложили обо всех разговорах - публичных и непубличных. Спасибо каждому, кто с Украиной. Также сегодня был доклад разведки о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В том числе это и приготовления военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше. Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации. Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - подчеркнул Зеленский.

