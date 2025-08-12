Минус два БТР-82 и два танка с минными тралами: операторы дронов из 53-й ОМБР отразили механизированный штурм оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов из 53-й ОМБР отбили механизированный штурм оккупантов на Сиверском направлении и уничтожили по меньшей мере пять единиц вражеской техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Операторы дронов батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили два БТР-82, два танка с минным тралом и "Ниву" - на десерт. Часть техники противника была защищена "антидроновой" проволокой или даже просто ветками", - отмечается в комментарии к записи.
