Полсотни тел ликвидированных оккупантов валяются на коротком куске асфальтированной дороги вблизи Покровска. ВИДЕО
Операторы подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии сняли тела ликвидированных оккупантов на дороге вблизи Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком отрезке асфальтированного пути можно насчитать не менее полусотни российских "двухсотых".
"Если вам кажется, что россиянам просто дается продвижение, то посмотрите это видео. Огромные потери армии РФ под Покровском. Это только один небольшой участок дороги, по которой движется оккупант. Трупы лежат просто огромными кучами. Похожие картины на полях, где хаотично пытается пройти пехота. Россияне мясом давят на фронт и за счет огромных потерь местами имеют успех. Похоже, что они оценивают жизнь своего солдата дешевле нашего дрона. Конечно, при таких условиях, когда фронт просто забрасывают мясом, держать позиции трудно. Но наши воины делают просто титанические усилия, нанося врагу огромные потери", - пишут бойцы в комментарии к видео, которое опубликовано на странице подразделения.
- Якщо ці потвори так ставляться до своїх військових, яких титрують героями Соссії,
ви і вправду сподіваєтеся, що вони вас "спасают" і будуть піклуватися про ваші життя?!
Подло и зверски напали и уничтожили мирний парад невинних байкеров !
Смерть кацапо-окупантам!