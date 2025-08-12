РУС
Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
Полсотни тел ликвидированных оккупантов валяются на коротком куске асфальтированной дороги вблизи Покровска. ВИДЕО

Операторы подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии сняли тела ликвидированных оккупантов на дороге вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на коротком отрезке асфальтированного пути можно насчитать не менее полусотни российских "двухсотых".

"Если вам кажется, что россиянам просто дается продвижение, то посмотрите это видео. Огромные потери армии РФ под Покровском. Это только один небольшой участок дороги, по которой движется оккупант. Трупы лежат просто огромными кучами. Похожие картины на полях, где хаотично пытается пройти пехота. Россияне мясом давят на фронт и за счет огромных потерь местами имеют успех. Похоже, что они оценивают жизнь своего солдата дешевле нашего дрона. Конечно, при таких условиях, когда фронт просто забрасывают мясом, держать позиции трудно. Но наши воины делают просто титанические усилия, нанося врагу огромные потери", - пишут бойцы в комментарии к видео, которое опубликовано на странице подразделения.

армия РФ (20271) уничтожение (7646) Донецкая область (10450) Покровск (734) Покровский район (858)


+26
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
12.08.2025 10:04 Ответить
+16
Рашисти і далі б стелили дорогу своїми трупами поки надопомогу ***** не прийшов облізлий обмудок Трамп.
12.08.2025 10:07 Ответить
+16
Питання до всіляких "ждунів" та інших прихильників всрусського міру:
- Якщо ці потвори так ставляться до своїх військових, яких титрують героями Соссії,
ви і вправду сподіваєтеся, що вони вас "спасают" і будуть піклуватися про ваші життя?!
12.08.2025 10:12 Ответить
И не будут также бросать в новые мясные штурмы ,когда этих ждунов и ухылянтов погонят во славу пу и раши другие страны ,завоевывать ,чтобы ссср 2.0 построить и европу от геев освободить
12.08.2025 10:17 Ответить
Владельцы Покровська! 😆
12.08.2025 10:19 Ответить
От дебилы *** могли бы нажраться бояры и валяться обоссаными на болотах...
12.08.2025 10:28 Ответить
це відео прокоментують :
Подло и зверски напали и уничтожили мирний парад невинних байкеров !
12.08.2025 10:31 Ответить
Це "фейк".... Трамп сказав "по асфальту вони були б у Києві за 4 години" ..... с-ка у США президент 1діот .....
12.08.2025 10:32 Ответить
пытается путьке и узкому народу сохранить лицо. Но все мы знаем кто его им обоссал😌
12.08.2025 10:33 Ответить
12.08.2025 10:35 Ответить
Узкие своіх нє бросают чи ето другоє?
12.08.2025 10:36 Ответить
12.08.2025 10:43 Ответить
Лакшері курорт « смажений мацкалик»
12.08.2025 10:52 Ответить
Жаль....**** асфальт гроші стоїв великі....і смердять кацапи псуючи повітря і екологію...в яму скидати це падло і присипати хлоркою та загорнути бульдозером.
12.08.2025 10:56 Ответить
Слава всім українським воїнам-Героям!

Смерть кацапо-окупантам!
12.08.2025 11:02 Ответить
Уся параша повинна перетворитися на такий шматок дороги!Слава ЗСУ!!!
12.08.2025 11:02 Ответить
Надо считать не мусор , а территории .
12.08.2025 11:11 Ответить
Лягу-прилягу? Сдарожильсь трохи у села край дароги? Накабздон їм колискову соловейко витьохкує вже...
12.08.2025 11:23 Ответить
навіть не уявляю яка там вонь стоїть....
12.08.2025 12:08 Ответить
 
 