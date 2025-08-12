УКР
Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
5 976

Півсотні тіл ліквідованих окупантів валяється на короткому шматку асфальтованої дороги поблизу Покровська. ВIДЕО

Оператори підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафільмували тіла ліквідованих окупантів на дорозі поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відрізку асфальтованого шляху можна нарахувати щонайменше півсотні російських "двохсотих".

Читайте також: Інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території", - ОСУВ "Дніпро"

"Якщо вам здається що росіянам просто дається просування то подивіться це відео. Величезні втрати армії рф під Покровськом. Це тільки одна невеличка ділянка дороги по якій рухається окупант. Трупи лежать просто величезними купами. Схожі картини на полях де хаотично намагається пройти піхота. Росіяни м'ясом давлять на фронт і за рахунок величезних втрат місцями мають успіх. Схоже що вони оцінюють життя свого солдата дешевше нашого дрона. Звісно при таких умовах, коли фронт просто закидають м'ясом, тримати позиції важко. Але наші воїни роблять просто титанічні зусилля, завдаючи ворогу величезних втрат", - пишуть бійці у коментарі до відео, яке опубліковане на сторінці підрозділу.

Також дивіться: На Покровський напрямок надані додаткові сили для знищення ДРГ, що проникають за лінію оборони, - Генштаб

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Ситуація складна, вжиті заходи для блокування сил противника, - заява

Автор: 

армія рф (18423) знищення (7959) Донецька область (9268) Покровськ (761) Покровський район (874)


+28
Дохлих рашистських вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
12.08.2025 10:04 Відповісти
+18
Рашисти і далі б стелили дорогу своїми трупами поки надопомогу ***** не прийшов облізлий обмудок Трамп.
12.08.2025 10:07 Відповісти
+16
Питання до всіляких "ждунів" та інших прихильників всрусського міру:
- Якщо ці потвори так ставляться до своїх військових, яких титрують героями Соссії,
ви і вправду сподіваєтеся, що вони вас "спасают" і будуть піклуватися про ваші життя?!
12.08.2025 10:12 Відповісти
якби ж тільки Трамп. Є ще 5-6 потужних мін'єнеджерів на чолі з найвеличнішим лохочмом і армія їх сраколизів!
показати весь коментар
12.08.2025 11:34 Відповісти
літо, спека, вже почорніли і гниють, трупи звичайно ніхто не забирає, а наступні пруть по гнилих трупах, як казав "геніальний" полководець жуков - "русскіє женшіни ішо нарожают"
показати весь коментар
12.08.2025 10:12 Відповісти
И не будут также бросать в новые мясные штурмы ,когда этих ждунов и ухылянтов погонят во славу пу и раши другие страны ,завоевывать ,чтобы ссср 2.0 построить и европу от геев освободить
показати весь коментар
12.08.2025 10:17 Відповісти
Владельцы Покровська! 😆
показати весь коментар
12.08.2025 10:19 Відповісти
От дебилы *** могли бы нажраться бояры и валяться обоссаными на болотах...
показати весь коментар
12.08.2025 10:28 Відповісти
це відео прокоментують :
Подло и зверски напали и уничтожили мирний парад невинних байкеров !
показати весь коментар
12.08.2025 10:31 Відповісти
Це "фейк".... Трамп сказав "по асфальту вони були б у Києві за 4 години" ..... с-ка у США президент 1діот .....
показати весь коментар
12.08.2025 10:32 Відповісти
пытается путьке и узкому народу сохранить лицо. Но все мы знаем кто его им обоссал😌
показати весь коментар
12.08.2025 10:33 Відповісти
12.08.2025 10:35 Відповісти
Узкие своіх нє бросают чи ето другоє?
показати весь коментар
12.08.2025 10:36 Відповісти
12.08.2025 10:43 Відповісти
Лакшері курорт « смажений мацкалик»
показати весь коментар
12.08.2025 10:52 Відповісти
Жаль....**** асфальт гроші стоїв великі....і смердять кацапи псуючи повітря і екологію...в яму скидати це падло і присипати хлоркою та загорнути бульдозером.
показати весь коментар
12.08.2025 10:56 Відповісти
Слава всім українським воїнам-Героям!

Смерть кацапо-окупантам!
показати весь коментар
12.08.2025 11:02 Відповісти
Уся параша повинна перетворитися на такий шматок дороги!Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.08.2025 11:02 Відповісти
Надо считать не мусор , а территории .
показати весь коментар
12.08.2025 11:11 Відповісти
Лягу-прилягу? Сдарожильсь трохи у села край дароги? Накабздон їм колискову соловейко витьохкує вже...
показати весь коментар
12.08.2025 11:23 Відповісти
навіть не уявляю яка там вонь стоїть....
показати весь коментар
12.08.2025 12:08 Відповісти
Муз.сопровождение - по теме. Смерть москалям !!!
показати весь коментар
12.08.2025 12:13 Відповісти
 
 