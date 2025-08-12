Півсотні тіл ліквідованих окупантів валяється на короткому шматку асфальтованої дороги поблизу Покровська. ВIДЕО

Оператори підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії зафільмували тіла ліквідованих окупантів на дорозі поблизу Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому відрізку асфальтованого шляху можна нарахувати щонайменше півсотні російських "двохсотих".

"Якщо вам здається що росіянам просто дається просування то подивіться це відео. Величезні втрати армії рф під Покровськом. Це тільки одна невеличка ділянка дороги по якій рухається окупант. Трупи лежать просто величезними купами. Схожі картини на полях де хаотично намагається пройти піхота. Росіяни м'ясом давлять на фронт і за рахунок величезних втрат місцями мають успіх. Схоже що вони оцінюють життя свого солдата дешевше нашого дрона. Звісно при таких умовах, коли фронт просто закидають м'ясом, тримати позиції важко. Але наші воїни роблять просто титанічні зусилля, завдаючи ворогу величезних втрат", - пишуть бійці у коментарі до відео, яке опубліковане на сторінці підрозділу.

