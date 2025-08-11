На Покровський напрямок надані додаткові сили для знищення ДРГ, що проникають за лінію оборони, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 122 боєзіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 атак російських загарбників. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб, здійснив 287 обстрілів, зокрема 24 – із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість атак на позиції наших військ, один бій ще триває. Бої точилися в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

Також читайте: Ситуація в напрямку Добропілля погіршується, ворог знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, - DeepState

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Шандриголового, Ямполя. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили чотири спроби наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні шість разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл; також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

Читайте: Інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території", - ОСУВ "Дніпро"

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки. Авіація агресора завдала ударів по населених пунктах Новоандріївка, Степногірськ та Григорівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів шість марних атак на позиції наших захисників. Водночас завдав авіаударів по Придніпровському та Антонівці.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.