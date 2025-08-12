РУС
На Покровское направление выделены дополнительные силы для уничтожения ДРГ, проникающих за линию обороны, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 122 боестолкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 51 авиационный удар, сбросив 106 КАБ, совершил 3764 удара дронами-камикадзе и 3764 обстрела позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 13 атак российских захватчиков. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб, осуществил 287 обстрелов, в том числе 24 - из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник совершил шесть атак на позиции наших войск, один бой еще продолжается. Бои шли в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

Также читайте: Ситуация в направлении Доброполья ухудшается, враг найдя бреши в обороне, просачивается в глубину, - DeepState

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Шандриголово, Ямполя. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины сегодня отразили четыре попытки наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Силы обороны сдержали натиск противника и отразили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 БпЛА, одну антенну связи и один мотоцикл; также повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки. Бои продолжаются в четырех локациях.

Читайте: Инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории", - ОСУВ "Днепр"

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григорьевка.

На Приднепровском направлении враг провел шесть бесполезных атак на позиции наших защитников. В то же время нанес авиаудары по Приднепровскому и Антоновке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.

Топ комментарии
+18
З 2023 року наші військові стали іграшками в руках ОП.
Сирський - маріонетка ОП, яка без дозволу чи вказівки сама перднути побоїться.
12.08.2025 00:47 Ответить
+9
Що ж це за ДРГ такі, що їх так ******** розвелося, що аж треба резерви задіювати? Чи просто боїмось називати речі своїми іменами?
12.08.2025 00:48 Ответить
+6
Нарешті паркетні дегенерати щось промямлили.
Мовчали до останнього, думали все буде як завжди, шито крито.
Але піднявся резонанс і вони вимушені були реагувати.
А відразу не можна було так реагувати - направити підкріплення?
12.08.2025 00:09 Ответить
В "Резерв+" добавляются новые функции для получения отсрочек и бронирования, а также оплаты штрафов. Есть еще потенциал! 💪
12.08.2025 07:47 Ответить
Йорничати будеш на швабрі
12.08.2025 08:12 Ответить
Да ладно...
А може ще півроку тупо поспостерігати, як кацапня поступово оточує наших?
12.08.2025 00:30 Ответить
а може це військова таємниця - де резерви і де спецназ...
при всьому треші який є від непрофесіоналізму режима міндічів-мал'ярдерів, військових треба поважати. Небо тримають вони
12.08.2025 00:42 Ответить
З 2023 року наші військові стали іграшками в руках ОП.
Сирський - маріонетка ОП, яка без дозволу чи вказівки сама перднути побоїться.
12.08.2025 00:47 Ответить
Що ж це за ДРГ такі, що їх так ******** розвелося, що аж треба резерви задіювати? Чи просто боїмось називати речі своїми іменами?
12.08.2025 00:48 Ответить
Це результат ваших чергових переговорів. ***** дав наказ любою ціною взяти місто або хоча б окружити Покровськ щоб показати Тампону що Сосія наступає. Якщо ми не почнемо наносити удари у відповідь, хоча б дронами і ракетами по рашистських містах то Тампон витре Зеленським сраку і заставить підписати все чого ***** йому запропонує
12.08.2025 01:13 Ответить
Один із найкращих OSINT аналітиків (який з початку війни документує і визначає геолокацію всіх наших і кацапських втрат), Andrew Perpetua, нещодавно написав, що не розуміє дій українського командування. Замість того, щоб ефективно тримати оборону та своєчасно підвозити додаткові підрозділи, воно здає позиції, а потім кидає в бій утричі більше піхоти в суїцидальних контратаках на вже втрачені рубежі - які, до того ж, можна було б утримати з утричі меншими втратами. А піхоти й так бракує. Це приблизно те саме, про що говорив Бутусов щодо штурмів у лісосмугах.
12.08.2025 02:50 Ответить
Де написав?
показать весь комментарий
12.08.2025 09:29 Ответить
Ручне керування штпабними хенекралами(щось аби заспокоїти любителів марахфону(((
12.08.2025 06:17 Ответить
Яких на *** ДРГ??? Там 100-тисячне угрупування ворога, яке знайшло собі вихід на оперативний простір.
12.08.2025 07:04 Ответить
Так про що й мова, видiлили(додатково), щоб залатати прогалини, правда, нафiга про це триндiти в голос .
12.08.2025 07:24 Ответить
Там не прогалина - там прорив, що загрожує всьому Донецькому угрупуванню. І про це треба не триндіти вголос, а дзвонити з усіх дзвонарень. І "латати" там треба зведеними формуваннями з найбоєздатніших частин, нехай навіть знятими з інших ділянок фронту.
12.08.2025 07:37 Ответить
Так кацапи нас вже випередили, почали знiмати iз свого 100 000-ного поголiв`я, щоби латати свiй трiшкiн кафтан(Курськ, Суми).
12.08.2025 07:42 Ответить
 
 