На Покровское направление выделены дополнительные силы для уничтожения ДРГ, проникающих за линию обороны, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 122 боестолкновения.

Враг нанес 51 авиационный удар, сбросив 106 КАБ, совершил 3764 удара дронами-камикадзе и 3764 обстрела позиций наших войск.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 13 атак российских захватчиков. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб, осуществил 287 обстрелов, в том числе 24 - из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении противник совершил шесть атак на позиции наших войск, один бой еще продолжается. Бои шли в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Кондрашовка, Купянск, Загрызово, Богуславка.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Колодязи, Мирное, Серебрянка и в направлении Дружелюбовки, Шандриголово, Ямполя. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины сегодня отразили четыре попытки наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка. Силы обороны сдержали натиск противника и отразили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций. Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 БпЛА, одну антенну связи и один мотоцикл; также повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Мирное и в направлении Ивановки и Новоивановки. Бои продолжаются в четырех локациях.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в районе Каменского и в направлении Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по населенным пунктам Новоандреевка, Степногорск и Григорьевка.

На Приднепровском направлении враг провел шесть бесполезных атак на позиции наших защитников. В то же время нанес авиаудары по Приднепровскому и Антоновке.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.