Украинцы переплатили более 20 млрд грн за лекарства из-за сговора аптек, – эксперт

В 2024 году пациенты переплатили более 20 миллиардов гривен за лекарства из-за так называемых маркетинговых планов аптечных сетей.

Об этом в интервью Mind рассказал председатель координационного совета БО "100% Жизнь" Дмитрий Шерембей.

По его словам, аптечный бизнес стал инструментом манипуляций и источником обогащения небольшой группы лиц за счет пациентов. Система получения сверхприбылей аптеками построена на непрозрачных маркетинговых контрактах между аптечными сетями и производителями. Аптеки требуют от производителей оплату за "продвижение препаратов", а фактически за то, чтобы они вообще были на аптечных полках. Суммы таких выплат автоматически закладываются в цену лекарств для конечного потребителя.

"Этот "налог" может быть 10%, а может быть и 300% - это какое настроение будет у аптеки", - пояснил он.

Только один из производителей, по словам Шерембея, выплатил 1,6 млрд грн по маркетинговым контрактам в 2024 году.

"Вот как вы считаете, куда заложила компания эти финансовые потери? Очевидно, что в упаковку лекарств. Если бы с нее не требовали маркетингового контракта, она бы туда не закладывала, и ее препараты не стали бы дороже на 1,6 млрд", - отметил он.

По мнению Шерембея, такие практики являются аморальными и должны быть ликвидированы:

"Понятие маркетинговых планов в Украине должно быть уничтожено как моральное зло против пациентов", - подчеркнул председатель координационного совета БО "100% Жизнь".

Напомним, эти данные совпадают с результатами расследований Антимонопольного комитета Украины, который в августе оштрафовал дистрибьюторов "БаДМ" и "Оптима-Фарм" на рекордные 4,8 млрд грн за сговор с ценообразованием. В то же время аптечная розница еще не стала объектом санкций АМКУ, хотя, по словам Шерембея, именно здесь проявляются наиболее вопиющие случаи манипуляций.

