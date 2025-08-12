РУС
Украинцы переплатили более 20 млрд грн за лекарства из-за сговора аптек, – эксперт

аптека

В 2024 году пациенты переплатили более 20 миллиардов гривен за лекарства из-за так называемых маркетинговых планов аптечных сетей.

Об этом в интервью Mind рассказал председатель координационного совета БО "100% Жизнь" Дмитрий Шерембей, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, аптечный бизнес стал инструментом манипуляций и источником обогащения небольшой группы лиц за счет пациентов. Система получения сверхприбылей аптеками построена на непрозрачных маркетинговых контрактах между аптечными сетями и производителями. Аптеки требуют от производителей оплату за "продвижение препаратов", а фактически за то, чтобы они вообще были на аптечных полках. Суммы таких выплат автоматически закладываются в цену лекарств для конечного потребителя.

"Этот "налог" может быть 10%, а может быть и 300% - это какое настроение будет у аптеки", - пояснил он.

Только один из производителей, по словам Шерембея, выплатил 1,6 млрд грн по маркетинговым контрактам в 2024 году.

"Вот как вы считаете, куда заложила компания эти финансовые потери? Очевидно, что в упаковку лекарств. Если бы с нее не требовали маркетингового контракта, она бы туда не закладывала, и ее препараты не стали бы дороже на 1,6 млрд", - отметил он.

По мнению Шерембея, такие практики являются аморальными и должны быть ликвидированы:

"Понятие маркетинговых планов в Украине должно быть уничтожено как моральное зло против пациентов", - подчеркнул председатель координационного совета БО "100% Жизнь".

Напомним, эти данные совпадают с результатами расследований Антимонопольного комитета Украины, который в августе оштрафовал дистрибьюторов "БаДМ" и "Оптима-Фарм" на рекордные 4,8 млрд грн за сговор с ценообразованием. В то же время аптечная розница еще не стала объектом санкций АМКУ, хотя, по словам Шерембея, именно здесь проявляются наиболее вопиющие случаи манипуляций.

Топ комментарии
+15
На єдину, хто притис цих бариг, повісили ярлик "Доктор Смерть" і булили під веселе улюлюкання фанатів 95-го кварталу. Їжте тепер, не обляпайтесь.
12.08.2025 20:23 Ответить
+5
12.08.2025 20:12 Ответить
+5
Шоб вони на ті гроші
Завжди тратили собі тільки на ліки
🤬🤬🤬
12.08.2025 20:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
12.08.2025 20:12 Ответить
А скыльки власники фарм заводыв падли заробили ? скромнэнько мовчать.
12.08.2025 21:17 Ответить
Прокляті багатії!!!!!
12.08.2025 20:14 Ответить
Не багатії, а курви торгашні. Якщо чесно багатієш прапор тобі в руки. Більше розуму, більше працюєш, розвиваєш бізнес, даєш людям робочі місця багатій на здоров'я. Але коли бариги під різними шпаринами в законодавстві знімають останню сорочку з людей це є непрепустимим та злочинним. Ці падлюки повинні все відшкодувати та відсидіти за гратами.
12.08.2025 20:28 Ответить
Капитализм и "рынок всё помешает" мы в 19-ом за клоуна 91-ом за это голосовали на референдуме. В пакете с независимостью
12.08.2025 20:58 Ответить
В 91-му правильно голосували, а от що сталось потім це інша справа. Суспільство, після 70-ти з гаком років не було готове до демократичних виборів. Одні комуняки змінились на інших перекрашених комуняк, а тих хто міг повести за собою суспільство та розбудити людей після комунякської чуми їх повбивали і почався дикий пєрєдєл власності. Ті хто при совку були "чєсть і совесть" повідгризали собі та своїм вилупкам саме смачні куски, а лохторату залишили "кравчучки"...
12.08.2025 21:06 Ответить
12.08.2025 20:16 Ответить
Ось чого досягли наші попередні чудо рехформатори. Ринок ел. енергії, ринок газу, ринок ліків. Скрізь ринки за умов базару.
12.08.2025 20:17 Ответить
Проспись,потім до нарколога сходи.
12.08.2025 20:29 Ответить
Ох жеж ці папєрєдніки!!!
12.08.2025 20:32 Ответить
люблю експертів.
будь яких.
експерти це сила, розум і совість!
12.08.2025 20:20 Ответить
Ось тому аптеки по дві на кожну багатоповерхівку. Продав трьом покупцям і денний прибуток забезпечено.
12.08.2025 20:20 Ответить
В GB одна аптека на кожних 2 кілометра.
показать весь комментарий
Навіть боюсь назвати цифри скільки десятків аптек на одній вулиці на протязі її двух кілометрів в українських містах.
показать весь комментарий
Ось приклад вартості одного препарата і чомусь занадто різна...🤬🤬
показать весь комментарий
Поки переплачували ніхто не бачив, а як вже перепллатили тут тобі і експерти ожили
12.08.2025 20:22 Ответить
12.08.2025 20:23 Ответить
хомячки досі її так називають, хоча жодну її реформу не скасували саме чесні слуги наріду, окрім того що знову дали волю богатирьовській мафії.
показать весь комментарий
"Доктором Смерть" доцільніше мабуть нинішнього називати - за те, що він під час ковіду чудив і за те, що дозволив мобілізувати з купою хвороб, включно із гепатитом чи там СНІДом...
показать весь комментарий
Ну и почему никто из виновных барыг ни на нарах???????????????????
показать весь комментарий
не знаю як так вийшло, та минулого року купував ліки у 2 рази дешевше.
точно клятий баріга з офшорами та ліпетською хфарбрікою винен.
12.08.2025 20:35 Ответить
Ну і? - це як нам втирали - коли буде багато виробників - буде конкуренція і ціни будуть низенькі - хер вгадали - 20 продавців бензину перезвонили один одному - ціна бензину буде 60 - 65 грн і все
12.08.2025 20:41 Ответить
Цього б не відбувалось аби обкрадання народу на завищенні цін на ліки не підтримувалось керівництвом країни...
12.08.2025 20:43 Ответить
Это такая новость! Переплатили на медикаментах. А на продуктах, коммуналке, электричестве, медицине и т.д... Стригут лохов, лохи не мычат. Это ведь не антикоррупционные митинги. Вот там юные девочки и сопливые мальчики возмутились.
12.08.2025 20:43 Ответить
12.08.2025 20:44 Ответить
паламрчук.чуєш регіонал,ось і всем що я накопав по твоєму висеру
.А до чого тут фото Тимошенко?І,хто ця шкура Івченко?
Ми занепокоєні можливим призначенням Валерія Дубіля на цю посаду, бо він пов'язаний з Дмитром Підтуркіним, який є його помічником, та був радником Раїси Богатирьової,
- вважає Іваненко.
https://24tv.ua/derzhavni_zakupivli_likiv_pid_zagrozoyu_dumka_eksperta_n1197876 І це все,ось так ви ригі прокляті і живете все життя в брехні і маніпуляціяїх
12.08.2025 21:06 Ответить
вибачись поки не пізно.
12.08.2025 21:11 Ответить
Хто там в Зеленого в комітеті охорони здоров'я? Забули як під час ковіду на медичних масках статки поробили? Такої ненажерливо-крадійської влади в Україні ще не було.
показать весь комментарий
Ще й лишають права вибору,сують свої генерики по ціні материнських фарм компаній,яким прикривають доступ на наш ринок.
показать весь комментарий
Мабуть повертати будуть ЗЕлені гниди тим хто переплатив.Є такий міністр охорони здоров'я Ляшко,він ,очевидно,в долі з тими ****** аптечнобізнесовими.
показать весь комментарий
Пропаном 300 в Росіі коштує 500 рублів ,в в Україні 950 гривень , в роблять його в Словенії що меж спільні кордони з Україною ,в не з Росією
показать весь комментарий
Краще порахуйте скільки людей померло, з недоступності ліків.
Аптеки порожні, всі вилікувалися
показать весь комментарий
Яка змова аптек,про що ви?
Нащивайте речі своїми іменами!
Лікарняно-аптечна мафія!
Сам знаю,проходили!
Гіпертонік і хронік по серцю.
12.08.2025 21:02 Ответить
Обурюватись без толку; аптекам допомагає тримати ціни асоціація фармацевтів. За це їй платять. Краще включити в харчовий раціон чорноплідну рябину від тиску і плоди голоду для серця. Мені сподобалось.
12.08.2025 21:50 Ответить
Як вертати будуть?
12.08.2025 22:04 Ответить
І що, хоч хтось буде покараний? Запитання риторичне
12.08.2025 22:17 Ответить
 
 