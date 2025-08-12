Українці переплатили понад 20 млрд грн за ліки через змову аптек, – експерт
У 2024 році пацієнти переплатили понад 20 мільярдів гривень за ліки через так звані маркетингові плани аптечних мереж.
Про це в інтерв’ю Mind розповів голова координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, аптечний бізнес став інструментом маніпуляцій і джерелом збагачення невеликої групи осіб коштом пацієнтів. Система отримання надприбутків аптеками побудована на непрозорих маркетингових контрактах між аптечними мережами та виробниками. Аптеки вимагають від виробників оплату за "просування препаратів", а фактично за те, щоб вони взагалі були на аптечних полицях. Суми таких виплат автоматично закладаються в ціну ліків для кінцевого споживача.
"Цей "податок" може бути 10%, а може бути і 300% – це який настрій буде в аптеки", – пояснив він.
Лише один з виробників, за словами Шерембея, виплатив 1,6 млрд грн за маркетинговими контрактами у 2024 році.
"Ось як ви вважаєте, куди заклала компанія ці фінансові втрати? Очевидно, що в упаковку ліків. Якби з неї не вимагали маркетингового контракту, вона б туди не закладала, і її препарати не стали б дорожчими на 1,6 млрд", – зазначив він.
На думку Шерембея, такі практики є аморальними і мають бути ліквідовані:
"Поняття маркетингових планів в Україні має бути знищене як моральне зло проти пацієнтів", – підкреслив голова координаційної ради БО "100% Життя".
Нагадаємо, ці дані збігаються з результатами розслідувань Антимонопольного комітету України, який у серпні оштрафував дистриб’юторів "БаДМ" і "Оптіма-Фарм" на рекордні 4,8 млрд грн за змову з ціноутворенням. Водночас аптечний роздріб ще не став об’єктом санкцій АМКУ, хоча, за словами Шерембея, саме тут проявляються найбільш кричущі випадки маніпуляцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
19-ом за клоуна91-ом за это голосовали на референдуме. В пакете с независимостью
Завжди тратили собі тільки на ліки
🤬🤬🤬
будь яких.
експерти це сила, розум і совість!
точно клятий баріга з офшорами та ліпетською хфарбрікою винен.
.А до чого тут фото Тимошенко?І,хто ця шкура Івченко?
Ми занепокоєні можливим призначенням Валерія Дубіля на цю посаду, бо він пов'язаний з Дмитром Підтуркіним, який є його помічником, та був радником Раїси Богатирьової,
- вважає Іваненко.
https://24tv.ua/derzhavni_zakupivli_likiv_pid_zagrozoyu_dumka_eksperta_n1197876 І це все,ось так ви ригі прокляті і живете все життя в брехні і маніпуляціяїх
Аптеки порожні, всі вилікувалися
Нащивайте речі своїми іменами!
Лікарняно-аптечна мафія!
Сам знаю,проходили!
Гіпертонік і хронік по серцю.