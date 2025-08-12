Українці переплатили понад 20 млрд грн за ліки через змову аптек, – експерт

У 2024 році пацієнти переплатили понад 20 мільярдів гривень за ліки через так звані маркетингові плани аптечних мереж.

Про це в інтерв’ю Mind розповів голова координаційної ради БО "100% Життя" Дмитро Шерембей, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, аптечний бізнес став інструментом маніпуляцій і джерелом збагачення невеликої групи осіб коштом пацієнтів. Система отримання надприбутків аптеками побудована на непрозорих маркетингових контрактах між аптечними мережами та виробниками. Аптеки вимагають від виробників оплату за "просування препаратів", а фактично за те, щоб вони взагалі були на аптечних полицях. Суми таких виплат автоматично закладаються в ціну ліків для кінцевого споживача.

"Цей "податок" може бути 10%, а може бути і 300% – це який настрій буде в аптеки", – пояснив він.

Лише один з виробників, за словами Шерембея, виплатив 1,6 млрд грн за маркетинговими контрактами у 2024 році.

"Ось як ви вважаєте, куди заклала компанія ці фінансові втрати? Очевидно, що в упаковку ліків. Якби з неї не вимагали маркетингового контракту, вона б туди не закладала, і її препарати не стали б дорожчими на 1,6 млрд", – зазначив він.

На думку Шерембея, такі практики є аморальними і мають бути ліквідовані:

"Поняття маркетингових планів в Україні має бути знищене як моральне зло проти пацієнтів", – підкреслив голова координаційної ради БО "100% Життя".

Нагадаємо, ці дані збігаються з результатами розслідувань Антимонопольного комітету України, який у серпні оштрафував дистриб’юторів "БаДМ" і "Оптіма-Фарм" на рекордні 4,8 млрд грн за змову з ціноутворенням. Водночас аптечний роздріб ще не став об’єктом санкцій АМКУ, хоча, за словами Шерембея, саме тут проявляються найбільш кричущі випадки маніпуляцій.

