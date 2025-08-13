РУС
Кабмин повысил президентские стипендии от Зеленского вдвое с 1 сентября. Их всего 400 на всю страну

Кабмин повысил президентские стипендии от Зеленского вдвое

Кабинет Министров увеличил размер президентских стипендий уже с 1 сентября этого года.

Об этом премьер-министр Юлия Свиреденко сообщила в Telegram.

"С 1 сентября правительство увеличило размер президентских стипендий для учащихся профтехов до 6 320 грн, для студентов колледжей и техникумов - 7 600 грн, для студентов университетов - 10 000 грн, аспирантов - 23 700 грн", - написала Свириденко.

Она добавила, что школьники, которые сдадут Национальный мультипредметный тест на более чем 185 баллов также получат стипендию президента, она составит 10 000 грн в год.

По словам Свириденко, количество таких стипендий увеличат до 400. Ранее их было 300.

"От Президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно актуально", - добавила глава правительства.

Согласно информации на сайте Минобразования, сейчас размер стипендий президента Украины для учащихся профтехов составляет 2 750 грн, студентов колледжей и техникумов - 3 320 грн, студентов университетов - 4 400 грн. В то же время размер обычных стипендий составляет 1250 грн для учащихся профтехов, 1510 грн - для студентов колледжей и техникумов и 2000 грн для студентов вузов.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский заявил о необходимости повышения стипендий для всех студентов со следующего года, но это решение еще должно проработать правительство.

Выборы скоро,депутаты ..
показать весь комментарий
13.08.2025 11:07 Ответить
При чем тут выборы. Сейчас начало учебного года, в ВУЗах тотальный недобор. С одной стороны у населения не хватает денег, а с другой - можно учится к примеру в Польше. Вот и придумывается инфоповод обсудить. Но в реальности на стипендию в Украине прожить нельзя было никогда.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:05 Ответить
Папі Саші теж президентську пенсію удвічі підняли?
показать весь комментарий
13.08.2025 12:16 Ответить
 
 