Необходимо увеличить стипендии абсолютно всем студентам со следующего года, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский инициирует увеличение стипендий для студентов со следующего года. Это решение должно проработать правительство.
Об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума "2025: Молодь Тут!", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы договорились с премьер-министром и с министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - сказал он.
Зеленский также отметил, что рассчитывает, что в следующем году на это будет предусмотрен ресурс.
"Уже сейчас мы будем увеличивать поддержку для всех, кто имеет значительные результаты в учебе. Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов", - добавил он.
😂😂😂
запахло виборами на горизонті
- ФОпам кранти
- великі підприємства знищені
- економіка на дні
А ЩЕ
- треба утримувати армію
- поліцію
- чиновників
- лікарів
і тд
Їжте, хохли. Ви привели цю біду на президентське крісло. Тепер будуть вибори після капітуляції. І блаЗЄнь знову хоче виграти...
І цензор також нещодавно ще банив...
За кпітуляцію тебе все одно за яйла повісять - хоч вони сталеві, хоч гумові, хоч з мікроскопом шукати доведеться - без різниці.
Ми вже бачили вовену 1000.
Вова, не намагайся, то бі ж з требуни Верховної Ради показали ЗЕ-END!