Повышение стипендии курсантов
Необходимо увеличить стипендии абсолютно всем студентам со следующего года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский инициирует увеличение стипендий для студентов со следующего года. Это решение должно проработать правительство.

Об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума "2025: Молодь Тут!", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы договорились с премьер-министром и с министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - сказал он.

Зеленский также отметил, что рассчитывает, что в следующем году на это будет предусмотрен ресурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 мая курсанты будут получать стипендии 8 тыс. грн, - Шмыгаль

"Уже сейчас мы будем увеличивать поддержку для всех, кто имеет значительные результаты в учебе. Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов", - добавил он.

выплаты (685) Зеленский Владимир (21532) стипендии (206)


Опа, выборы скоро)
12.08.2025 16:39
ну киздець повний. Вова перелякався студентів. Однозначно вся ця маячня після походу єрмака в народ.
12.08.2025 16:39
Це після того як студенти чуток єрмака проти шерсті погладили лідор нації почав доброго царя батюшку з себе корчити?
12.08.2025 16:43
Опа, выборы скоро)
12.08.2025 16:39
За вам не успеешь...
12.08.2025 16:46
Щоб знову не кричали Єрмака на х🤬й?
😂😂😂
12.08.2025 17:56
ну киздець повний. Вова перелякався студентів. Однозначно вся ця маячня після походу єрмака в народ.
12.08.2025 16:39
12.08.2025 17:17
Это только малая часть прослойки "18-25"
12.08.2025 17:49
Студентов 18-25 лет? Вряд-ли. Выборы. В воздухе все сильнее запахло выборами. А это ставка на наиболее инфантильную часть электората. Все как и в 2019. Зеле важнее победить на выборах и удержать любыми способами власть, чем думать за судьбу страны и ее народа.
12.08.2025 17:48
А вчителям з 4 до 5 штук баксів?
показать весь комментарий
З монополії хоть 10
показать весь комментарий
Ше ж війна не закінчилась а ти вже електорат кучкуєш
12.08.2025 16:41
4к баксів, можна пообіцяти.
запахло виборами на горизонті
12.08.2025 16:43
Це після того як студенти чуток єрмака проти шерсті погладили лідор нації почав доброго царя батюшку з себе корчити?
12.08.2025 16:43
Правильно казати- студенткам та одному студенту( у якого немає грошей, на білет)...
12.08.2025 16:43
ЗА ЯКІ ГРОШІ??????????????
- ФОпам кранти
- великі підприємства знищені
- економіка на дні

А ЩЕ
- треба утримувати армію
- поліцію
- чиновників
- лікарів

і тд
12.08.2025 16:45
Буратіна думає, що гроші ростуть у Країні Дурнів на Полі Чудес прости на деревах.
показать весь комментарий
блаЗЄнське лайно...

Їжте, хохли. Ви привели цю біду на президентське крісло. Тепер будуть вибори після капітуляції. І блаЗЄнь знову хоче виграти...
12.08.2025 16:46
Самое смешное что он и выиграет даже после капитуляции
12.08.2025 16:49
тьху,тьху,тьху !!! Не дай Господи. !!!
12.08.2025 16:58
Хрін він що виграє. Він всіх задовбав, всіх. Тому вибори в дії партнери не схвалять. А в звичайних, пролетить зі свистом.
12.08.2025 17:11
на інших сайтах за цю правду банять...
І цензор також нещодавно ще банив...
12.08.2025 17:05
Гарна ідея. Ось тільки цього року всі ВНЗ підняли плату за навчання майже в два рази і бюджетні місця порізали. То можна ж і стипенднії підняти.
12.08.2025 16:46
У першу чергу, потрібно збільшувати виплати військових. Бо чомусь навіть ментам мінімалку до 30 000 підняли, а у ЗСУ досі мінімалка 20 з копійками!
12.08.2025 16:46
А скоротити кількість студентів в голову не приходить? Я розумію що є батьки які ладні дурня вчити, але ж "дурня вчити тільки псувати". Ми вже давно країна в якій більшість населення має вищу освіту. І не одну! І що? Ми стали краще жити? Приймаються науково обгрунтовані рішення? Ми процвітаємо? Якби не так! Вдумайтесь сам факт голосування за блазня з липовим дипломом юриста під час війни...
12.08.2025 16:47
З урахуванням подання на виїзд до 22 років - ця ініціатива не буде обтяжувати бюджет
12.08.2025 16:47
Ну да. Разве есть в Украине другие проблемы ? Дегенерат , видать забыл что война идёт . Решил начать электорат окучивать.
12.08.2025 16:49
100% 👍
12.08.2025 16:57
Має бути простий підхід до будь якого кандидата - тільки но говорить про щось в майбутньому,щось обіцяти - відразу нахрєн з пляжа і забути...Ми вже тим лохотроном наїлись по самі вуха...
12.08.2025 17:05
Зуйло таким чином готується до виборів. Він же рятівник і благодійник! В армію з 25, стипендію збільшить бо діткам на презервативи і на пиво не вистачає...
12.08.2025 16:51
Правильно, треба берегти, це ж на розплід. Ну а решту...
12.08.2025 16:51
кому буде мало стипендії зможуть отримувати 500 ойро на місяць у Німеччині
12.08.2025 16:52
Що з Добропіллям, підарасіна зелена?
За кпітуляцію тебе все одно за яйла повісять - хоч вони сталеві, хоч гумові, хоч з мікроскопом шукати доведеться - без різниці.
12.08.2025 16:52
Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні.агент єрмак вже розпочав з "соросятників"..антиукраїнських результатів
12.08.2025 16:55
ну якшо українські студенти, купляться на це підвищення як на цукерку , перед виборами , то тоді ой , хай сприймають це підвищення, як те шо це 🤡 мудило, забов'язан зробити , враховуючи те ,шо призвів своєю політикою до повнної війни, та здало пів України , та посилав нахна шашликі їх батьків ,замість попередження та рятування українців !!!!
12.08.2025 16:55
Бубочка до виборів готується....
12.08.2025 16:59
А пенсії не потрібно,нє?
12.08.2025 16:59
Правильне решения, молодь наше все.
12.08.2025 17:13
Шагреньова кожа.
12.08.2025 17:13
Країні дуже гостро потрібен уряд національної довіри.
12.08.2025 17:16
А гроші в бюджеті є ? може пора припинити виплачувати космічні зарплати і пенсії певним категоріям під час війни . Таке враження що президента хвилює понад усе не перемога в війні ,не збереження країни ,а найбільше страх що йому і оточеню доведется за все відповідати ( а це непідготовка до війни ,здача Півдня ,корупція на крові,провал мобілізації ітд.).
12.08.2025 17:21
Та ну! Рейтинги покатились? Виб...ядок брехливий
12.08.2025 17:38
Черговий передвиборчий піар z-резидента!
Ми вже бачили вовену 1000.
Вова, не намагайся, то бі ж з требуни Верховної Ради показали ЗЕ-END!
12.08.2025 17:47
Зелена нікчема доб'є Україну...
12.08.2025 17:48
