Необходимо увеличить стипендии абсолютно всем студентам со следующего года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский инициирует увеличение стипендий для студентов со следующего года. Это решение должно проработать правительство.

Об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума "2025: Молодь Тут!", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы договорились с премьер-министром и с министром финансов, чтобы со следующего года проработать увеличение стипендий абсолютно для всех студентов. Это то, что давно не делали", - сказал он.

Зеленский также отметил, что рассчитывает, что в следующем году на это будет предусмотрен ресурс.

"Уже сейчас мы будем увеличивать поддержку для всех, кто имеет значительные результаты в учебе. Мы продолжаем соответствующие программы, будем поощрять к достижению больших результатов", - добавил он.