Необхідно збільшити стипендії абсолютно всім студентам з наступного року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський ініціює збільшення стипендій для студентів із наступного року. Це рішення має пропрацювати уряд.
Про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму "2025: Молодь Тут!", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили", - сказав він.
Зеленський також зазначив, що розраховує, що наступного року на це буде передбачений ресурс.
"Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів", - додав він.
запахло виборами на горизонті
- ФОпам кранти
- великі підприємства знищені
- економіка на дні
А ЩЕ
- треба утримувати армію
- поліцію
- чиновників
- лікарів
і тд
Їжте, хохли. Ви привели цю біду на президентське крісло. Тепер будуть вибори після капітуляції. І блаЗЄнь знову хоче виграти...
І цензор також нещодавно ще банив...
За кпітуляцію тебе все одно за яйла повісять - хоч вони сталеві, хоч гумові, хоч з мікроскопом шукати доведеться - без різниці.
Ми вже бачили вовену 1000.
Вова, не намагайся, то бі ж з требуни Верховної Ради показали ЗЕ-END!