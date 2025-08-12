Необхідно збільшити стипендії абсолютно всім студентам з наступного року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський ініціює збільшення стипендій для студентів із наступного року. Це рішення має пропрацювати уряд.

Про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму "2025: Молодь Тут!", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що розраховує, що наступного року на це буде передбачений ресурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 травня курсанти отримуватимуть стипендії 8 тис. грн, - Шмигаль

"Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів", - додав він.