Новини Підвищення стипендії курсантів
1 689 44

Необхідно збільшити стипендії абсолютно всім студентам з наступного року, - Зеленський

стипендія в Україні

Президент Володимир Зеленський ініціює збільшення стипендій для студентів із наступного року. Це рішення має пропрацювати уряд.

Про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму "2025: Молодь Тут!", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що розраховує, що наступного року на це буде передбачений ресурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 травня курсанти отримуватимуть стипендії 8 тис. грн, - Шмигаль

"Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати до досягнення більших результатів", - додав він.

Автор: 

виплати (1105) Зеленський Володимир (25068) стипендії (182)


Топ коментарі
+16
Опа, выборы скоро)
12.08.2025 16:39 Відповісти
+16
ну киздець повний. Вова перелякався студентів. Однозначно вся ця маячня після походу єрмака в народ.
12.08.2025 16:39 Відповісти
+11
Це після того як студенти чуток єрмака проти шерсті погладили лідор нації почав доброго царя батюшку з себе корчити?
12.08.2025 16:43 Відповісти
Опа, выборы скоро)
12.08.2025 16:39 Відповісти
За вам не успеешь...
12.08.2025 16:46 Відповісти
ну киздець повний. Вова перелякався студентів. Однозначно вся ця маячня після походу єрмака в народ.
12.08.2025 16:39 Відповісти
12.08.2025 17:17 Відповісти
Это только малая часть прослойки "18-25"
12.08.2025 17:49 Відповісти
Студентов 18-25 лет? Вряд-ли. Выборы. В воздухе все сильнее запахло выборами. А это ставка на наиболее инфантильную часть электората. Все как и в 2019. Зеле важнее победить на выборах и удержать любыми способами власть, чем думать за судьбу страны и ее народа.
12.08.2025 17:48 Відповісти
А вчителям з 4 до 5 штук баксів?
12.08.2025 16:41 Відповісти
З монополії хоть 10
12.08.2025 17:08 Відповісти
Ше ж війна не закінчилась а ти вже електорат кучкуєш
12.08.2025 16:41 Відповісти
4к баксів, можна пообіцяти.
запахло виборами на горизонті
12.08.2025 16:43 Відповісти
Це після того як студенти чуток єрмака проти шерсті погладили лідор нації почав доброго царя батюшку з себе корчити?
12.08.2025 16:43 Відповісти
Правильно казати- студенткам та одному студенту( у якого немає грошей, на білет)...
12.08.2025 16:43 Відповісти
ЗА ЯКІ ГРОШІ??????????????
- ФОпам кранти
- великі підприємства знищені
- економіка на дні

А ЩЕ
- треба утримувати армію
- поліцію
- чиновників
- лікарів

і тд
12.08.2025 16:45 Відповісти
Буратіна думає, що гроші ростуть у Країні Дурнів на Полі Чудес прости на деревах.
12.08.2025 16:48 Відповісти
блаЗЄнське лайно...

Їжте, хохли. Ви привели цю біду на президентське крісло. Тепер будуть вибори після капітуляції. І блаЗЄнь знову хоче виграти...
12.08.2025 16:46 Відповісти
Самое смешное что он и выиграет даже после капитуляции
12.08.2025 16:49 Відповісти
тьху,тьху,тьху !!! Не дай Господи. !!!
12.08.2025 16:58 Відповісти
Хрін він що виграє. Він всіх задовбав, всіх. Тому вибори в дії партнери не схвалять. А в звичайних, пролетить зі свистом.
12.08.2025 17:11 Відповісти
на інших сайтах за цю правду банять...
І цензор також нещодавно ще банив...
12.08.2025 17:05 Відповісти
Гарна ідея. Ось тільки цього року всі ВНЗ підняли плату за навчання майже в два рази і бюджетні місця порізали. То можна ж і стипенднії підняти.
12.08.2025 16:46 Відповісти
У першу чергу, потрібно збільшувати виплати військових. Бо чомусь навіть ментам мінімалку до 30 000 підняли, а у ЗСУ досі мінімалка 20 з копійками!
12.08.2025 16:46 Відповісти
А скоротити кількість студентів в голову не приходить? Я розумію що є батьки які ладні дурня вчити, але ж "дурня вчити тільки псувати". Ми вже давно країна в якій більшість населення має вищу освіту. І не одну! І що? Ми стали краще жити? Приймаються науково обгрунтовані рішення? Ми процвітаємо? Якби не так! Вдумайтесь сам факт голосування за блазня з липовим дипломом юриста під час війни...
12.08.2025 16:47 Відповісти
З урахуванням подання на виїзд до 22 років - ця ініціатива не буде обтяжувати бюджет
12.08.2025 16:47 Відповісти
Ну да. Разве есть в Украине другие проблемы ? Дегенерат , видать забыл что война идёт . Решил начать электорат окучивать.
12.08.2025 16:49 Відповісти
100% 👍
12.08.2025 16:57 Відповісти
Має бути простий підхід до будь якого кандидата - тільки но говорить про щось в майбутньому,щось обіцяти - відразу нахрєн з пляжа і забути...Ми вже тим лохотроном наїлись по самі вуха...
12.08.2025 17:05 Відповісти
Зуйло таким чином готується до виборів. Він же рятівник і благодійник! В армію з 25, стипендію збільшить бо діткам на презервативи і на пиво не вистачає...
12.08.2025 16:51 Відповісти
Правильно, треба берегти, це ж на розплід. Ну а решту...
12.08.2025 16:51 Відповісти
кому буде мало стипендії зможуть отримувати 500 ойро на місяць у Німеччині
12.08.2025 16:52 Відповісти
Що з Добропіллям, підарасіна зелена?
За кпітуляцію тебе все одно за яйла повісять - хоч вони сталеві, хоч гумові, хоч з мікроскопом шукати доведеться - без різниці.
12.08.2025 16:52 Відповісти
Уже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні.агент єрмак вже розпочав з "соросятників"..антиукраїнських результатів
12.08.2025 16:55 Відповісти
ну якшо українські студенти, купляться на це підвищення як на цукерку , перед виборами , то тоді ой , хай сприймають це підвищення, як те шо це 🤡 мудило, забов'язан зробити , враховуючи те ,шо призвів своєю політикою до повнної війни, та здало пів України , та посилав нахна шашликі їх батьків ,замість попередження та рятування українців !!!!
12.08.2025 16:55 Відповісти
Бубочка до виборів готується....
12.08.2025 16:59 Відповісти
А пенсії не потрібно,нє?
12.08.2025 16:59 Відповісти
Правильне решения, молодь наше все.
12.08.2025 17:13 Відповісти
Шагреньова кожа.
12.08.2025 17:13 Відповісти
Країні дуже гостро потрібен уряд національної довіри.
12.08.2025 17:16 Відповісти
А гроші в бюджеті є ? може пора припинити виплачувати космічні зарплати і пенсії певним категоріям під час війни . Таке враження що президента хвилює понад усе не перемога в війні ,не збереження країни ,а найбільше страх що йому і оточеню доведется за все відповідати ( а це непідготовка до війни ,здача Півдня ,корупція на крові,провал мобілізації ітд.).
12.08.2025 17:21 Відповісти
Та ну! Рейтинги покатились? Виб...ядок брехливий
12.08.2025 17:38 Відповісти
Черговий передвиборчий піар z-резидента!
Ми вже бачили вовену 1000.
Вова, не намагайся, то бі ж з требуни Верховної Ради показали ЗЕ-END!
12.08.2025 17:47 Відповісти
Зелена нікчема доб'є Україну...
12.08.2025 17:48 Відповісти
 
 