ВАКС приговорил к 5 годам лишения свободы депутата райсовета Одесской области за подстрекательство к подкупу местных депутатов, - САП

Приговор депутату из Одесской области

5 лет лишения свободы: суд огласил приговор депутату одного из райсоветов в Одесской области, которого уличили в подстрекательстве к подкупу местных депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Хотел решить земельный вопрос

12 августа 2025 года ВАКС огласил приговор депутату одного из районных советов Одесской области в подстрекательстве к предоставлению 450 тыс. долларов США неправомерной выгоды депутатам и должностным лицам одного из поселковых советов Одесской области за решение вопроса о выделении земельных участков в Одесской области для дальнейшей их застройки.

Приговор депутату

Приговором суда лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о депутате Белгород-Днестровского райсовета Анатолии Хмилькивском.

депутат (3340) коррупция (8617) Одесская область (3776) Антикоррупционный суд (1257)


450 тис баксів на дорозі не валяються - от і зарядили йому п"ятирічку
13.08.2025 11:53 Ответить
У Молдові, за подібні дії, на 7 років посадили московського злидня у Бессарабії!! А в Україні, портновські у мантії купленій, для годиться…
Аби було…
13.08.2025 12:00 Ответить
А що там по афері під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян»? ВАКС, не спи, вже майже 10 (десять!) років пройшло. Вже навіть померла одна з "запідозрених" осіб.
13.08.2025 12:05 Ответить
Конкуренты были шустрее,заплатили и депутатам и ваксовцам.
13.08.2025 12:08 Ответить
 
 