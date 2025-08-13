ВАКС приговорил к 5 годам лишения свободы депутата райсовета Одесской области за подстрекательство к подкупу местных депутатов, - САП

5 лет лишения свободы: суд огласил приговор депутату одного из райсоветов в Одесской области, которого уличили в подстрекательстве к подкупу местных депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Хотел решить земельный вопрос

12 августа 2025 года ВАКС огласил приговор депутату одного из районных советов Одесской области в подстрекательстве к предоставлению 450 тыс. долларов США неправомерной выгоды депутатам и должностным лицам одного из поселковых советов Одесской области за решение вопроса о выделении земельных участков в Одесской области для дальнейшей их застройки.

Приговор депутату

Приговором суда лицо признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 УК Украины, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о депутате Белгород-Днестровского райсовета Анатолии Хмилькивском.