ВАКС засудив на 5 років ув’язнення депутата райради Одещині за підбурювання до підкупу місцевих депутатів, - САП

5 років позбавлення волі: суд оголосив вирок депутату однієї з райрад на Одещині, якого викрили на підбурюванні до підкупу місцевих депутатів.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Хотів вирішити земельне питання

12 серпня 2025 року ВАКС оголосив вирок депутату однієї з районних рад Одеської області у підбурюванні до надання 450 тис. доларів США неправомірної вигоди депутатам і службовим особам однієї із селищних рад Одеської області за вирішення питання про виділення земельних ділянок в Одеській області для подальшої їх забудови.

Вирок депутату

Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про депутата Білгород-Дністровської райради Анатолія Хмільківського.