РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9440 посетителей онлайн
Новости Третья штурмовая стала Третьим армейским корпусом
8 880 114

Билецкий "ненавистный и одновременно страшный" для Путина, - The Times

Білецький та його політичний вплив в Україні

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий видит свое будущее в армии, но репутация эффективного командира делает его все более влиятельной политической фигурой в военное время.

Об этом говорится в материале британского The Times, журналисты которого побывали в полосе корпуса на Харьковщине, информирует Цензор.НЕТ.

The Times пишет, что повысив Билецкого до командира корпуса, президент Владимир Зеленский расширил "влияние потенциального конкурента". В интервью командир корпуса не побоялся критиковать недавнюю попытку власти получить контроль над антикоррупционными органами. Он назвал этот шаг "неоправданным и неуместным во время войны".

Билецкий поделился с журналистами своим видением будущего Украины: милитаризованное общество, оборонно-промышленный комплекс как драйвер экономики, многочисленные Вооруженные силы и сохранение демократического строя. "Максимальная централизация фактически убивает все. Я чувствую, что хорошо делаю свою работу, поэтому считаю, что имею право говорить честно и называть вещи своими именами", - сказал командир корпуса.

В интервью он заявил, что любая политическая деятельность кажется ему далекой, личное будущее сейчас он видит в армии и сейчас сосредоточен на благосостоянии своих солдат.

The Times называет Билецкого лицом современного украинского национализма. Поэтому он "ненавистен и одновременно страшен" для российского диктатора Путина.

В 2014 году Билецкий основал и возглавил батальон "Азов", который быстро стал мишенью российской пропаганды из-за эффективности на поле боя. В 2022 году - основал и возглавил Третью штурмовую бригаду, которую The Times называет "одним из самых ожесточенных боевых подразделений страны". Сейчас он возглавляет Третий армейский корпус, в котором воюют 20 тысяч военнослужащих, и который удерживает более 10% линии фронта.

Автор: 

Билецкий Андрей (249) Третий армейский корпус (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Да, мы уже поняли что это будущий кандидат в президенты
показать весь комментарий
14.08.2025 12:49 Ответить
+16
Реєстровий казачок із розовими свинками! Це що сам ***** озвучив, значимість цього реєстрового агентіка?
показать весь комментарий
14.08.2025 13:02 Ответить
+15
задовбали з цим Білецьким, скільки можна його піарити, чергового телепня привести до влади хочуть?
показать весь комментарий
14.08.2025 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Уточнение - Андрій Білецький. А то сейчас набегут внимательные.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:54 Ответить
І 98% коментаторів не встигають набрати в Вікапедії: Андрій Білецький.
показать весь комментарий
14.08.2025 13:53 Ответить
Призначити Білецького замість кремлівського сирка головнокомандуючим!!!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:07 Ответить
Заказуха рулить
показать весь комментарий
14.08.2025 14:09 Ответить
А журналісти не питали про рожеві свинки і хто оплачує білборди і зображенням цього персонажа?
показать весь комментарий
14.08.2025 14:16 Ответить
Друзі, скажу досить непопулярну річ. Проте підтримайте. Про вибори. Вважаю, що захисники України мають ПРИВИЛЕЇ !!! У цій царині. Як можна порівнювати голос бійця, який провів три роки на передку з місцевим депутатом чи місцевою бабкою. Пропозиція така. Або ЗСУ подвійний голос, або бюлетень має бути з особливою поміткою "Проливав кров за Батьківщину", і такі голоси мають перевагу над голосами інших. Недемократично ? Засуньте свою "демократію" в сраку. Бо як на фронт, то бог знає що вигадують аби не йти. А як вибори, то ТОКО ДЄМОКРАТІЧНО. Українська демократія вся на фронті !!!
показать весь комментарий
14.08.2025 14:22 Ответить
Європа не підтримає ...
показать весь комментарий
14.08.2025 14:39 Ответить
то міг замовити цю статтю? Ермак?
Висловлю свою думку:
Це справа кацапів, для популярізації/просування нового Яроша. Пугалку для рабсіян та світу про "нацистську Україну". Сворюють підгрунття для нової майбутньої війни проти України.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:02 Ответить
Коли почне рости рейтинг зєля його вижене. А якщо не вижене, значить "свой парєнь, із зєльоних". Рожеві свинки, що бігали по всій Україні за Порохом памʼятаються ще.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:08 Ответить
Будущая карающая кувалда Зеленского. Он уже рассказывал что возглавит "силовой блок для недопущения анархии".
показать весь комментарий
14.08.2025 15:20 Ответить
Як відрізнити ватну ублюдину тут на гілках ...
Ватний посіпака до сьогодні назива "Азов" - батальоном ... Або інколи полком ...
Але ж вже давно корпус !!! Це майже кожний українець знає , але інколи не зверта уваги ... Московити вже майже "навчилися" писати пости по українськи .... Але дрібні деталі їх видають !!!
показать весь комментарий
14.08.2025 16:10 Ответить
Дякую Андрію Білецькому за формування і грамотне командування Третім Армійським Корпусом! За турботу про бійців, за допомогу родинам загиблих і поранених! А всі хто Вам зла мислить нехай в свої пісюни свиснуть.
показать весь комментарий
14.08.2025 16:20 Ответить
Саме Білецький винний, що до влади під час війни прийшов комік! "достойный сын Авакова"!
показать весь комментарий
14.08.2025 17:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 