Білецький "ненависний та водночас страшний" для Путіна, - The Times
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький бачить своє майбутнє у війську, але репутація ефективного командира робить його дедалі впливовішою політичною фігурою у воєнний час.
Про це йдеться в матеріалі британського The Times, журналісти якого побували у смузі корпусу на Харківщині, інформує Цензор.НЕТ.
The Times пише, що підвищивши Білецького до командира корпусу, президент Володимир Зеленський розширив "вплив потенційного конкурента". В інтерв'ю командир корпусу не побоявся критикувати нещодавню спробу влади отримати контроль над антикорупційними органами. Він назвав цей крок "невиправданим і недоречним під час війни".
Білецький поділився із журналістами своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою. "Максимальна централізація фактично вбиває все. Я відчуваю, що добре роблю свою роботу, тож вважаю, що маю право говорити чесно і називати речі своїми іменами", – сказав командир корпусу.
В інтерв'ю він заявив, що будь-яка політична діяльність здається йому далекою, особисте майбутнє зараз він бачить у війську і нині зосереджений на добробуті своїх солдатів.
The Times називає Білецького обличчям сучасного українського націоналізму. Через це він "ненависний і водночас страшний" для російського диктатора Путіна.
У 2014 році Білецький заснував і очолив батальйон "Азов", який швидко став мішенню російської пропаганди через ефективність на полі бою. У 2022 році – заснував та очолив Третю штурмову бригаду, яку The Times називає "одним із найзапекліших бойових підрозділів країни". Зараз він очолює Третій армійський корпус, в якому воюють 20 тисяч військовослужбовців, і який утримує понад 10% лінії фронту.
