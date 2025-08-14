УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини Третя штурмова стала Третім армійським корпусом
3 061 65

Білецький "ненависний та водночас страшний" для Путіна, - The Times

Білецький та його політичний вплив в Україні

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький бачить своє майбутнє у війську, але репутація ефективного командира робить його дедалі впливовішою політичною фігурою у воєнний час.

Про це йдеться в матеріалі британського The Times, журналісти якого побували у смузі корпусу на Харківщині, інформує Цензор.НЕТ.

The Times пише, що підвищивши Білецького до командира корпусу, президент Володимир Зеленський розширив "вплив потенційного конкурента". В інтерв'ю командир корпусу не побоявся критикувати нещодавню спробу влади отримати контроль над антикорупційними органами. Він назвав цей крок "невиправданим і недоречним під час війни".

Білецький поділився із журналістами своїм баченням майбутнього України: мілітаризоване суспільство, оборонно-промисловий комплекс як драйвер економіки, чисельні Збройні сили та збереження демократичного устрою. "Максимальна централізація фактично вбиває все. Я відчуваю, що добре роблю свою роботу, тож вважаю, що маю право говорити чесно і називати речі своїми іменами", – сказав командир корпусу.

В інтерв'ю він заявив, що будь-яка політична діяльність здається йому далекою, особисте майбутнє зараз він бачить у війську і нині зосереджений на добробуті своїх солдатів.

The Times називає Білецького обличчям сучасного українського націоналізму. Через це він "ненависний і водночас страшний" для російського диктатора Путіна.

У 2014 році Білецький заснував і очолив батальйон "Азов", який швидко став мішенню російської пропаганди через ефективність на полі бою. У 2022 році – заснував та очолив Третю штурмову бригаду, яку The Times називає "одним із найзапекліших бойових підрозділів країни". Зараз він очолює Третій армійський корпус, в якому воюють 20 тисяч військовослужбовців, і який утримує понад 10% лінії фронту.

Автор: 

Білецький Андрій (219) Третій армійський корпус (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Білецький "ненависний та водночас страшний" для Путіна

Коли ***** ****** - що може бути краще?
показати весь коментар
14.08.2025 12:48 Відповісти
+4
Да, мы уже поняли что это будущий кандидат в президенты
показати весь коментар
14.08.2025 12:49 Відповісти
+4
Василь Довганенко #609187 Реєстрація: 14.06.2025
зареєстрований сьогодні для піару Білецького?
показати весь коментар
14.08.2025 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Білецький "ненависний та водночас страшний" для Путіна

Коли ***** ****** - що може бути краще?
показати весь коментар
14.08.2025 12:48 Відповісти
Билецкий - это УБЛЮДОК и ватный ***** - диванный(бункерный) комбат а так же повелитель НАЦ.ЖЕН и розовых свинок - ПОЗОРИЩЕ зе-леное ..
показати весь коментар
14.08.2025 13:07 Відповісти
Страшний для пуйла, неприємний для коментаторів. Зараз вони йому дадуть прикурити.
показати весь коментар
14.08.2025 12:48 Відповісти
Василь Довганенко #609187 Реєстрація: 14.06.2025
зареєстрований сьогодні для піару Білецького?
показати весь коментар
14.08.2025 12:59 Відповісти
"Реєстрація: 14.06.2025
"зареєстрований сьогодні для піару Білецького?"

сейчас на дворе 8-й месяц
показати весь коментар
14.08.2025 13:10 Відповісти
НЕ звертай увагу на убого кацапа. Я більше 10 років на сайті.
показати весь коментар
14.08.2025 13:13 Відповісти
російське прізвище не робить людину кацапом, як, власне й українське - українцем!
показати весь коментар
14.08.2025 13:18 Відповісти
так, приймаю, помилився;
але розкрутка вірного аваківськог пса, який активно прилучився до вибору нарідом потужнолідора, а тепер активно рекламується як спасітєль нації говорить сама за себе!
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
Да, мы уже поняли что это будущий кандидат в президенты
показати весь коментар
14.08.2025 12:49 Відповісти
Не нравится? Хотелось бы кого-то вреде шлюхи московитской, как в Грузии?
показати весь коментар
14.08.2025 12:52 Відповісти
я про рейтинг пиара его в последнее время и кучу статей. А что тебе хочется мне по барабану
показати весь коментар
14.08.2025 12:54 Відповісти
Вы будете смеяться, но Украине насрано наперед. Кто б мог подумать, но во время войны, страной должен руководить военный. А в мирное время гражданский экономист. У нас всё наоборот. После войны оставшийся народ ввберет военного (90%) и страна вместо восстановления начнет вооружаться
показати весь коментар
14.08.2025 13:04 Відповісти
билецкий никакой не военный! в каких боя он приимал участие сам? где те окопы где он сидел на передке ? -в бункере сидел как крыса и видосы пилил как зе-плесень
показати весь коментар
14.08.2025 13:11 Відповісти
Он историк которого война вынесла на верх. Без спец. образования. Медийная личность. Штаб тянет всю работу.
показати весь коментар
14.08.2025 13:17 Відповісти
А чим Білецькому Порошенко не подобався?
показати весь коментар
14.08.2025 13:06 Відповісти
билецкий(как и зе) против Украины, а Порошенко - ЗА
показати весь коментар
14.08.2025 13:12 Відповісти
ты идиот проплаченный -билецкий эта та же херня что и ЗЕ или грузинские ватники
показати весь коментар
14.08.2025 13:09 Відповісти
цікаво чи буде перед виборами Нац корпус закидати зеленими свинками Зєлю
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
Боіться, щур бункерний?
Це добре.
А Аедрію треба бути обережним, особливо як шо хтось зателефонує з жОПи. Оно Генералу Залужному зателефонували а за півтори хвилини прильоти були від свинособак туди де був Головнокомандувач. Співпадіння? Не думаю. Жирний кріт працює.
показати весь коментар
14.08.2025 12:52 Відповісти
Со времен Дудаева антенны спутниковых телефонов относят на несколько км. от аппарата. Лучше байка про подаренные ОПой сапоги с радио маячком
показати весь коментар
14.08.2025 13:08 Відповісти
"Со времен Дудаева антенны спутниковых телефонов относят на несколько км. от аппарата"

ну да, телефонные технологии со всремен дудаева не изменились
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
что ты несешь? кто боится этого проплаченого паркетного комбата? который засланный козачек - друг Боцмана и остальной фсб-гебни!
показати весь коментар
14.08.2025 13:13 Відповісти
Поставте його головнокомандувачем замість просирського, вже гірше точно не буде.
Може краще результати покаже, ніж цей рашист просирський.
показати весь коментар
14.08.2025 12:53 Відповісти
а-га счас та же шняга - билецкий повелитель нац.жен - анти патриотическая ватная падло
показати весь коментар
14.08.2025 13:14 Відповісти
Якби Білецького зробіть головнокомандуючим, він з ВСУ зродив би 3 корпус, совків та телепнів повиганяв, і військо приобразилосяб.
показати весь коментар
14.08.2025 12:54 Відповісти
бот проплаченный .. свинками он бы кидался в русню
показати весь коментар
14.08.2025 13:15 Відповісти
Це проблемно… Захід хоче розколу в країні. Вони бачать наших командирів як таких собі пригожиних, що претендують на політичне лідерство. Білецький би зараз не мав давати інтервʼю, як і інші. Народ забув нашу Чорну Раду. Нас завжди вбивали роздраї між гетьманами. Біда, що наші не відчувають цього. Кожен має робити свою справу, як механізм великої машини, аби не зламати всю машину. На кону життя цілого народу. У час війни про демократію треба забути. Гра у децентралізацію привела нас до прірви. Після війни- хоч сто партій, хоч сто поглядів на систему. Але зараз…
показати весь коментар
14.08.2025 12:57 Відповісти
БРЕД собачий - кацап не позорься
показати весь коментар
14.08.2025 13:17 Відповісти
Можливо і справді в час коли телевізор ослаб і його вплив на українців не є суттєвим на перший план вийдуть такі люди як Білецький.Будуть закопувати,компроментувати.казати що за ним стоїть той чи інший олігархічний гівнюк (а це безперечно,без коштів ніхто не має шансів) а ми повині пам"ятати - чим більше компроментують - тим гідніша людина...Отакі от реаліі...
показати весь коментар
14.08.2025 12:59 Відповісти
НЕ ДАЙ ЭТО ГОВНО Билецкий выйдет снова со своими нац.женами или ермаками
показати весь коментар
14.08.2025 13:18 Відповісти
задовбали з цим Білецьким, скільки можна його піарити, чергового телепня привести до влади хочуть?
показати весь коментар
14.08.2025 13:00 Відповісти
Ну звичайно ! Людина тримає фронт, не зважаючи на перепони від Зеленського і Сирського, і він телепень, а клоуни при владі розумники, все навпаки у вас
показати весь коментар
14.08.2025 13:02 Відповісти
Лично держит? Какие "перепони", если это одна команда?
показати весь коментар
14.08.2025 13:05 Відповісти
якщо обирати між ЗЕскотом, який не вміє абсолютно ніхуа окрім гри пісюном на роялі і нюхання коксу - і Білецьким, який вміє воювати - я би обрав Білецького.
показати весь коментар
14.08.2025 13:04 Відповісти
а, між білецьким і будановим?
показати весь коментар
14.08.2025 13:08 Відповісти
Буданову зараз не до політики, він займається дайвінгом на Зміїному.
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
Так а ЗЕскот його ж й призначив...
показати весь коментар
14.08.2025 13:09 Відповісти
А хто сказав що Білецький вміє воювати? Лише влада...Рисує з вождя розових свинок ГЕРОЯ....
показати весь коментар
14.08.2025 13:12 Відповісти
то голосуйте за Тягнибока
його ніхто не піарить
показати весь коментар
14.08.2025 13:14 Відповісти
а кого ви бачите при владі? непридатного генерала що сховався у Лондоні??? з нього буде иакий же президент як з нинішнього..Той Білецький не піде в президенти і тим більше ніхто не проголосує за нього, нехай воює бо в нього є авторитет серед військових
показати весь коментар
14.08.2025 13:17 Відповісти
скотина ты ЗЕленая - что ты несешь падло? кто убрал из армии Залужного? твое ЗЕленое падло
показати весь коментар
14.08.2025 13:20 Відповісти
Головне вірте)
показати весь коментар
14.08.2025 13:00 Відповісти
А яку справу зараз робить на своєму місці Зеленський? Язиком ляпає кожен день, а Сирський? Хлопців наших гробить, от треба обов'язково блюдолизить!!!
показати весь коментар
14.08.2025 13:00 Відповісти
який конкурент, які вибори? тут Україна на волосині від знищення, а в них вибори *****.
показати весь коментар
14.08.2025 13:01 Відповісти
про знищення и усьо пропало уже как 4 год ****** в итоге кацапы не то что украину или полукраины захватить не могут а и не одного обл.центра.ниодного.был один Херсон и тот упустили)
а вы тут разводите плачи как будто кацапы под франеком минимум стоят и осталось чуть чуть до львова,а по факту 2й год берут мегаполис покровск,а тут все продолжаеться причитание и плачь ярославны)
показати весь коментар
14.08.2025 13:09 Відповісти
під Покровськом не був, знаходжусь біля Оріхова. приводу для оптимізма нема зовсім, кацапів все більше і вони все ближче. а ти звідки такий грамотний віщаєш?
показати весь коментар
14.08.2025 13:14 Відповісти
То шо Україну за 4 роки не знищили, ще не означає шо ситуація стала краще. Три роки тому кожен перший тут киздів "Україна вже перемогла" і таке інше гівно. І шо? Сильно перемогла?
показати весь коментар
14.08.2025 13:15 Відповісти
Ач, як вийшло.

Найбільш ненависний для путіна не той, хто в тилу викрикує лозунги(Дикий, Корчинський, Карась та інші потужні незламники), а той, хто просто якісно робить свою роботу.
показати весь коментар
14.08.2025 13:01 Відповісти
Було б дивно якби ******* боявся штатних сраколизів Їрмака
показати весь коментар
14.08.2025 13:05 Відповісти
Як би хто не хотів , але у скрутні часи долю будь якої країни вирішують саме особистості. Як у кращому , так і в гіршому напрямку. Якщо особистість ставить майбутнє країни вище свого збагачення , якщо думає про людей , які від нього залежать , готовий відповідати за свої рішення і може зібрати навкруги себе відповідальну і фахову команду, що складається зі схожих на нього людей , то йому і карти в руки. Єдине , щоб коли прийде час , він міг віддати владу , а не триматись за неї будь яким чином , та щоб він міг об'єктивно ставитись до своїх друзів , а не покривав їх злочини.
показати весь коментар
14.08.2025 13:01 Відповісти
Реєстровий казачок із розовими свинками! Це що сам ***** озвучив, значимість цього реєстрового агентіка?
показати весь коментар
14.08.2025 13:02 Відповісти
та не пиз* іть будь ласка ,більше ніж ненависті як до Петра Порошенко ,у ху* ла ,нема ні до кого !!! нех Білецького перти до президенства ! Усик відмовив ,так незнаєте кого втюхать лохторату !!!
показати весь коментар
14.08.2025 13:03 Відповісти
порошенко працював міністром економіки при янеку
яка там ненависть?
його друзі -росолігархи,
купа росбізнесів зав"язана на пороху.
там вже все куплено-перекуплено
коли обирали пороха, то
агітували за нього ті самі морди, що
раніше агітували за янека
Україна все бачила
вибори пороха знову були під контролем росії.
показати весь коментар
14.08.2025 13:12 Відповісти
и чо, вон Пороха путиняра-педофил ненавидел и всем орал кто угодно только не он, а выбрали любимчика малороса
показати весь коментар
14.08.2025 13:07 Відповісти
то робіть висновки
якщо ***** хоче. щоб змінили владу. то змінимо..
авжеж ....на військових націоналістів,
і хай його тіпає, клятого виродка.
показати весь коментар
14.08.2025 13:10 Відповісти
я заплутався!!!!
кого ж обрати?
білецький чи буданов?
буданов чи білецький?
чи все ж таки притула?
бо, ще не всі наржалися.....
показати весь коментар
14.08.2025 13:10 Відповісти
Обери підрозділ і посаду у центрі рекрутингу спочатку
показати весь коментар
14.08.2025 13:12 Відповісти
Так ось жеж він і обирає. А вам навіть нема чого порадити .
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
давай, я до тебе!
даси мені саме важке завдання?
показати весь коментар
14.08.2025 13:16 Відповісти
ВОЖДЬ РОЖЕВИХ СВИНОК!!!!
показати весь коментар
14.08.2025 13:11 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 13:11 Відповісти
Щось пропаганда така собі , хто не це поведеться?!
показати весь коментар
14.08.2025 13:11 Відповісти
Не думаю що ***** навіть здогадується про існування пана Білецького...
показати весь коментар
14.08.2025 13:12 Відповісти
Замовна стаття - схоже на декларацію про політичні амбіції.
показати весь коментар
14.08.2025 13:17 Відповісти
Чому ж він тоді не головнокомандувач якщо такий розумний шо ***** його боїться?
показати весь коментар
14.08.2025 13:18 Відповісти
 
 