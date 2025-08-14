Гривня укрепилась после падения: Нацбанк установил официальный курс на пятницу

Курс гривни незначительно укрепляется относительно доллара США и евро после снижения накануне.

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару США на пятницу, 15 августа, на уровне 41,4500 грн/$, по сравнению с 41,5149 грн/$ в четверг. Напомним, 13 января курс гривни опускался до исторического минимума на уровне 42,2841 грн/$.

В то же время курс гривни к евро укрепился на 19 копеек после существенного снижения накануне - до 48,4405 грн за евро. 2 июля он опускался до нового исторического минимума на уровне 49,4093 грн за евро.

Напомним, Национальный банк объявил о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса гривни с 3 октября 2023 года, отказываясь от фиксированного курса гривни, который действовал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

При этом режиме официальный курс будет определяться на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком. В то же время НБУ и дальше будет контролировать ситуацию и на постоянной основе компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.