"Путину нельзя верить": у посольства США в Киеве семьи украинских защитников проводят акцию. ФОТОрепортаж

Родные военнопленных и пропавших без вести украинских воинов проводят возле американского посольства в Киеве акцию.

В парке напротив входа в посольство США собрались около 100 человек.





Участники призывают Дональда Трампа во время встречи с Путиным вместо обсуждения "обмена украинских территорий", поднять вопрос обмена военнопленными "всех на всех, без исключений".

Присутствующие держат фотопортреты военнопленных, флаги Украины, знамена с названиями боевых подразделений.

Также участники держат плакаты с надписями на английском: "Ничего об Украине без Украины" и "Обмен пленных всех на всех, без исключений".

Автомобилисты сигналят в знак солидарности.

На месте дежурят наряды полиции и сотрудники полиции диалога.

