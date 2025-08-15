РУС
"Путину нельзя верить": у посольства США в Киеве семьи украинских защитников проводят акцию. ФОТОрепортаж

Родные военнопленных и пропавших без вести украинских воинов проводят возле американского посольства в Киеве акцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В парке напротив входа в посольство США собрались около 100 человек.

Участники призывают Дональда Трампа во время встречи с Путиным вместо обсуждения "обмена украинских территорий", поднять вопрос обмена военнопленными "всех на всех, без исключений".

Присутствующие держат фотопортреты военнопленных, флаги Украины, знамена с названиями боевых подразделений.

Также участники держат плакаты с надписями на английском: "Ничего об Украине без Украины" и "Обмен пленных всех на всех, без исключений".

Автомобилисты сигналят в знак солидарности.

На месте дежурят наряды полиции и сотрудники полиции диалога.

+7
Зате можна вірити Оманській Гниді 19.02.2025

.. Оманська Гнида розмінувала Чонгар та пустила русню в Україну

15.08.2025 14:07 Ответить
+7
Тех,кого повесили в Нюрнберге
Не убили лично ни одного человека
Но они ответственны за убийства миллионов людей
И Зеленский будет нести ответственность
За смерти сотен тысяч украинцев
Его первая обязанность по Конституции - безопасность страны и граждан
Он ПЛЕВАЛ и на первое и на второе
И должен ответить за смерти
Которых могло не быть
Если бы эта мелкая **** ГОТОВИЛА УКРАИНУ К ОБОРОНЕ!!!
А эта мелкая **** в Омане договорилась
О СДАЧЕ УКРАИНЫ - путину
Русские ,конечно,подонки
Но не идиоты
Чтобы ехать танковыми колоннами по шоссе
Они были уверены - наверху две мелкие суки обо всем договорились
И можно ехать с ветерком до Киева!!!!
15.08.2025 14:22 Ответить
+4
15.08.2025 14:12 Ответить
Як не можна?
Трампуша схожа на актрису з німецького кіно яка впевнена що в кінці фільму її таки візьмуть заміж...
15.08.2025 14:01 Ответить
Зате можна вірити Оманській Гниді 19.02.2025

.. Оманська Гнида розмінувала Чонгар та пустила русню в Україну

15.08.2025 14:07 Ответить
15.08.2025 14:12 Ответить
А там ця гніда не одна. Узгоджено 20 нових точок розмінування та чотири нові точки розведення, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу Президента .
15.08.2025 14:13 Ответить
ну для цього є відповідні зельоні гниди як ти у потрібних структурах.
15.08.2025 14:13 Ответить
Тех,кого повесили в Нюрнберге
Не убили лично ни одного человека
Но они ответственны за убийства миллионов людей
И Зеленский будет нести ответственность
За смерти сотен тысяч украинцев
Его первая обязанность по Конституции - безопасность страны и граждан
Он ПЛЕВАЛ и на первое и на второе
И должен ответить за смерти
Которых могло не быть
Если бы эта мелкая **** ГОТОВИЛА УКРАИНУ К ОБОРОНЕ!!!
А эта мелкая **** в Омане договорилась
О СДАЧЕ УКРАИНЫ - путину
Русские ,конечно,подонки
Но не идиоты
Чтобы ехать танковыми колоннами по шоссе
Они были уверены - наверху две мелкие суки обо всем договорились
И можно ехать с ветерком до Киева!!!!
15.08.2025 14:22 Ответить
Проблема в тому, що і Трампу не можна вірити.
15.08.2025 14:11 Ответить
"Путіну не можна вірити".
Якщо ще хтось і досі вірить путіну на цьому етапі, то тільки невиліковні люди.
Щось їм доводити і в чомусь таких переконувати - марна справа.
Шкода, що серед таких є випадкові особи наділені владою і впливом.
15.08.2025 14:25 Ответить
 
 