"Путину нельзя верить": у посольства США в Киеве семьи украинских защитников проводят акцию. ФОТОрепортаж
Родные военнопленных и пропавших без вести украинских воинов проводят возле американского посольства в Киеве акцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В парке напротив входа в посольство США собрались около 100 человек.
Участники призывают Дональда Трампа во время встречи с Путиным вместо обсуждения "обмена украинских территорий", поднять вопрос обмена военнопленными "всех на всех, без исключений".
Присутствующие держат фотопортреты военнопленных, флаги Украины, знамена с названиями боевых подразделений.
Также участники держат плакаты с надписями на английском: "Ничего об Украине без Украины" и "Обмен пленных всех на всех, без исключений".
Автомобилисты сигналят в знак солидарности.
На месте дежурят наряды полиции и сотрудники полиции диалога.
Трампуша схожа на актрису з німецького кіно яка впевнена що в кінці фільму її таки візьмуть заміж...
.. Оманська Гнида розмінувала Чонгар та пустила русню в Україну
Не убили лично ни одного человека
Но они ответственны за убийства миллионов людей
И Зеленский будет нести ответственность
За смерти сотен тысяч украинцев
Его первая обязанность по Конституции - безопасность страны и граждан
Он ПЛЕВАЛ и на первое и на второе
И должен ответить за смерти
Которых могло не быть
Если бы эта мелкая **** ГОТОВИЛА УКРАИНУ К ОБОРОНЕ!!!
А эта мелкая **** в Омане договорилась
О СДАЧЕ УКРАИНЫ - путину
Русские ,конечно,подонки
Но не идиоты
Чтобы ехать танковыми колоннами по шоссе
Они были уверены - наверху две мелкие суки обо всем договорились
И можно ехать с ветерком до Киева!!!!
Якщо ще хтось і досі вірить путіну на цьому етапі, то тільки невиліковні люди.
Щось їм доводити і в чомусь таких переконувати - марна справа.
Шкода, що серед таких є випадкові особи наділені владою і впливом.