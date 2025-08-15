РУС
Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

В некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

Вечером 15 августа воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К, – сообщалось в 19:33.

Скоростная цель на Киев, - сообщалось в 19:36.

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей, - сообщалось в 19:42.

В 19:47 ВС сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.

Воздушные силы (2601) воздушная тревога (833)
Там знову по Гончарівському полігону ракети були... Там розвіддрон працює
