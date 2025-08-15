Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Ввечері 15 серпня повітряну тривогу оголосили по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 19:33.
Швидкісна ціль Київ, - повідомлялося о 19:36.
Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, - повідомлялося о 19:42.
О 19:47 ПС повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.
