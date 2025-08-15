УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9498 відвідувачів онлайн
Новини Оголошення повітряної тривоги
512 1

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Ввечері 15 серпня повітряну тривогу оголосили по всій території України через зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 19:33.

Швидкісна ціль Київ, - повідомлялося о 19:36. 

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, - повідомлялося о 19:42. 

О 19:47 ПС повідомили про відбій загрози по МіГ-31К.

Читайте також: У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: загроза балістики (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2942) повітряна тривога (963)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там знову по Гончарівському полігону ракети були... Там розвіддрон працює
показати весь коментар
15.08.2025 19:46 Відповісти
 
 