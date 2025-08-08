У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: загроза балістики (оновлено)

Зранку 8 серпня у Києві, східних, північних та частині центральних областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:34 повітряну тривогу скасували.

