600 1

У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: загроза балістики (оновлено)

тривога

Зранку 8 серпня у Києві, східних, північних та частині центральних областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:34 повітряну тривогу скасували.

Це вже санкції трампона проти кацапстану?
показати весь коментар
08.08.2025 09:08 Відповісти
 
 