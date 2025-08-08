РУС
Объявление воздушной тревоги
479 1

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: угроза баллистики (обновлено)

тривога

Утром 8 августа в Киеве, восточных, северных и части центральных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9.34 воздушная тревога отменена.

Автор: 

Воздушные силы (2585) воздушная тревога (832)


