В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: угроза баллистики (обновлено)
Утром 8 августа в Киеве, восточных, северных и части центральных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9.34 воздушная тревога отменена.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gary Grant
показать весь комментарий08.08.2025 09:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль