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Новости Объявление воздушной тревоги
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Дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге введена на Сумщине

Воздушная тревога в Смщине

С сегодняшнего дня в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"На обращение громад и представителей бизнеса Сумская ОГА инициировала внедрение зональной системы воздушных тревог. Мы вступили в диалог с центральной властью - и нам пошли навстречу.

С сегодняшнего дня на Сумщине заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отныне сигнал раздается не по всей области, как это было раньше, а только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой. Система работает по обновленному подходу - с учетом направления воздушной угрозы, что позволяет точнее информировать население.

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"Когда тревога длится по 12-15 часов в сутки, это существенно усложняет жизнь и работу. Зональная система оповещения позволяет уменьшить эту нагрузку и обеспечить стабильную работу бизнеса, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности.

Там, где нет непосредственной опасности, не придется каждый раз останавливать процессы. А там, где есть угроза - вовремя реагировать", - добавил Григоров.

Ранее сообщалось, что с 1 августа дифференцированную систему оповещения о воздушных тревогах ввели в Полтавской области.

Автор: 

Сумская область (3548) воздушная тревога (831)


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І тільки в Чернігові чаус з брижем замість навіть відбою впровадили адове повідомлення яке дітей доводить до істерики. Тисячі підписів зібрано аби цю чуму головного мозоку, а не сигнал тривлги прибрали. Але їм обом на народ плювати. Про диферинційовану подачу тривоги в області не вартр і мріяти, бо вони помішані до ненависті і зневаги чернігівчан. А так як тривоги в нас постійні то всі лікарні закривпються як і всі держ установи і сотні людей просто стоять часами під цими установами боячись пропустити чергу. Скотство неймовірне і справжнє знущання з людей.
Крім цього, таке враження, що в Чернігові не те, що не заборонено, а скоріше за все місцевою владою обласкані мотопердісти і атомобілісти з авто з прямотоком, які починають ревіти і носитися по колу всім містом без жодних зауважень поліції і без жодних зауважень очільників овп і мва. Таке враження, що містом гайсають байкери ***** чітко по графіку навадячи паніку на всім жителів Чернігова.
В інших містах області заборонила місцева влада під час тривог гайсати мотоциклам і авто з прямотоком, а в нас це вітаєтся Чаусом і Брижинским, інакшеб цих «байкерів *****» в місті і слід би простиг.
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06.08.2025 12:26 Ответить
 
 