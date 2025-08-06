Дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге введена на Сумщине
С сегодняшнего дня в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"На обращение громад и представителей бизнеса Сумская ОГА инициировала внедрение зональной системы воздушных тревог. Мы вступили в диалог с центральной властью - и нам пошли навстречу.
С сегодняшнего дня на Сумщине заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге", - говорится в сообщении.
Как отмечается, отныне сигнал раздается не по всей области, как это было раньше, а только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой. Система работает по обновленному подходу - с учетом направления воздушной угрозы, что позволяет точнее информировать население.
"Когда тревога длится по 12-15 часов в сутки, это существенно усложняет жизнь и работу. Зональная система оповещения позволяет уменьшить эту нагрузку и обеспечить стабильную работу бизнеса, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности.
Там, где нет непосредственной опасности, не придется каждый раз останавливать процессы. А там, где есть угроза - вовремя реагировать", - добавил Григоров.
Ранее сообщалось, что с 1 августа дифференцированную систему оповещения о воздушных тревогах ввели в Полтавской области.
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Крім цього, таке враження, що в Чернігові не те, що не заборонено, а скоріше за все місцевою владою обласкані мотопердісти і атомобілісти з авто з прямотоком, які починають ревіти і носитися по колу всім містом без жодних зауважень поліції і без жодних зауважень очільників овп і мва. Таке враження, що містом гайсають байкери ***** чітко по графіку навадячи паніку на всім жителів Чернігова.
В інших містах області заборонила місцева влада під час тривог гайсати мотоциклам і авто з прямотоком, а в нас це вітаєтся Чаусом і Брижинским, інакшеб цих «байкерів *****» в місті і слід би простиг.