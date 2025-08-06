Дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге введена на Сумщине

С сегодняшнего дня в Сумской области заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"На обращение громад и представителей бизнеса Сумская ОГА инициировала внедрение зональной системы воздушных тревог. Мы вступили в диалог с центральной властью - и нам пошли навстречу.

С сегодняшнего дня на Сумщине заработала новая дифференцированная система оповещения о воздушной тревоге", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отныне сигнал раздается не по всей области, как это было раньше, а только в тех районах, которые находятся под прямой угрозой. Система работает по обновленному подходу - с учетом направления воздушной угрозы, что позволяет точнее информировать население.

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"Когда тревога длится по 12-15 часов в сутки, это существенно усложняет жизнь и работу. Зональная система оповещения позволяет уменьшить эту нагрузку и обеспечить стабильную работу бизнеса, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности.

Там, где нет непосредственной опасности, не придется каждый раз останавливать процессы. А там, где есть угроза - вовремя реагировать", - добавил Григоров.

Ранее сообщалось, что с 1 августа дифференцированную систему оповещения о воздушных тревогах ввели в Полтавской области.