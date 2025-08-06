Диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу запроваджено на Сумщині
Від сьогодні в Сумській області запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог. Ми вступили в діалог із центральною владою – і нам пішли назустріч.
Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, відтепер сигнал лунає не по всій області, як це було раніше, а лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою. Система працює за оновленим підходом – з урахуванням напрямку повітряної загрози, що дозволяє точніше інформувати населення.
"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності.
Там, де немає безпосередньої небезпеки, не доведеться щоразу зупиняти процеси. А там, де є загроза – вчасно реагуватимемо", - додав Григоров.
Раніше повідомлялося,що з 1 серпня диференційовану систему оповіщення щодо повітряних тривогу запровадили в Полтавській області.
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Крім цього, таке враження, що в Чернігові не те, що не заборонено, а скоріше за все місцевою владою обласкані мотопердісти і атомобілісти з авто з прямотоком, які починають ревіти і носитися по колу всім містом без жодних зауважень поліції і без жодних зауважень очільників овп і мва. Таке враження, що містом гайсають байкери ***** чітко по графіку навадячи паніку на всім жителів Чернігова.
В інших містах області заборонила місцева влада під час тривог гайсати мотоциклам і авто з прямотоком, а в нас це вітаєтся Чаусом і Брижинским, інакшеб цих «байкерів *****» в місті і слід би простиг.