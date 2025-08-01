З 1 серпня на Полтавщині тривогу оголошуватимуть лише в районах, де є потенційна небезпека

Із 1 серпня у Полтавській області починає працювати диференційована система оповіщення щодо повітряних тривог.

Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виявлення ворожих БпЛА на території області сирена буде лунати лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, в бік яких рухається об’єкт.



Під час масованих атак дронами або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області", - йдеться в повідомленні.

Раніше диференційовану систему запровадили на Київщині.

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