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Новини Оголошення повітряної тривоги
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З 1 серпня на Полтавщині тривогу оголошуватимуть лише в районах, де є потенційна небезпека

Тривогу на Полтавщині оголошуватимуть по новому Що відомо

Із 1 серпня у Полтавській області починає працювати диференційована система оповіщення щодо повітряних тривог.

Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виявлення ворожих БпЛА на території області сирена буде лунати лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, в бік яких рухається об’єкт.

Під час масованих атак дронами або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області", - йдеться в повідомленні.

Раніше диференційовану систему запровадили на Київщині.

Читайте: Повітряну тривогу на Хмельниччині оголошуватимуть відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області, - ОВА

Автор: 

повітряна тривога (957) Полтавська область (1201)


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везёт!
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01.08.2025 10:39 Відповісти
По партийному признаку. Там де більше зеленіх - оголосять. Де оппозіциї - ні.
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01.08.2025 10:40 Відповісти
РигоАНАЛИ, за час «мудрого» гопництва, зробили , з значної верстви громадян Квітучої Полтавщини, насєлєніє для заробітків на АнтиМайдані, півасіку, наркоти, тітушні, Акакаяразніца, ну хоть паржом…
А з голів Полтавськоії, і не тільки, ОДА, типових, сруськіх габернаторов, як у Гоголя «Ревізор»!!! Тому і мають Українці, такі криваві наслідки, як результат, від правління ригоАНАЛЬНИХ служок, якунОвоща, клюєвих, литвинів, льовочкиних, та ще сотень зрадників України!!
А сьогодні, помічники цих ригоАНАЛІВ, продовжують, разом із зелЄрмаком та служками, знищувати Україну!!
А сигнали тривоги, це нагадування Українцям, про їх результати голосування на виборах, упродовж 30 років!
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01.08.2025 10:44 Відповісти
 
 