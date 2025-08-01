З 1 серпня на Полтавщині тривогу оголошуватимуть лише в районах, де є потенційна небезпека
Із 1 серпня у Полтавській області починає працювати диференційована система оповіщення щодо повітряних тривог.
Про це повідомили в ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час виявлення ворожих БпЛА на території області сирена буде лунати лише в тих районах, де є потенційна небезпека їх влучань або роботи ППО, а також у районах, в бік яких рухається об’єкт.
Під час масованих атак дронами або ракетної небезпеки тривога лунатиме по всій області", - йдеться в повідомленні.
Раніше диференційовану систему запровадили на Київщині.
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А з голів Полтавськоії, і не тільки, ОДА, типових, сруськіх габернаторов, як у Гоголя «Ревізор»!!! Тому і мають Українці, такі криваві наслідки, як результат, від правління ригоАНАЛЬНИХ служок, якунОвоща, клюєвих, литвинів, льовочкиних, та ще сотень зрадників України!!
А сьогодні, помічники цих ригоАНАЛІВ, продовжують, разом із зелЄрмаком та служками, знищувати Україну!!
А сигнали тривоги, це нагадування Українцям, про їх результати голосування на виборах, упродовж 30 років!