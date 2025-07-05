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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу на Хмельниччині оголошуватимуть відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області, - ОВА

Сигнал Повітряна тривога на Хмельниччині

Із 7 липня після опівночі в Хмельницькій області змінюється порядок оголошення повітряних тривог під час застосування ворогом ударних та розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, таке рішення ухвалено з урахуванням аналізу ситуації та враховуючи протокольне рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС з метою максимально зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, економіку, освіту та охорону здоров’я.

Таким чином, відтепер сигнал "Повітряна тривога" під час загрози руху ворожих БПЛА буде оголошуватися відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області.

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Водночас у Хмельницькому районі сигнал тривоги звучатиме постійно під час загрози прольоту ворожих БПЛА.

Порядок оголошення тривог під час загрози ракетних ударів залишається без змін.

Зазначається, що обласна військова адміністрація вже забезпечила всі технічні можливості для впровадження цих змін.

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Автор: 

повітряна тривога (946) Хмельницька область (990)


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Після опівночі мертві з косами стоять. А за 10 опівночі - можна.🤣
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05.07.2025 17:25 Відповісти
 
 