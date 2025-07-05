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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушную тревогу в Хмельницкой области будут объявлять в соответствии с районным административно-территориальным делением области, - ОВА

Сигнал Воздушная тревога в Хмельницкой области

С 7 июля после полуночи в Хмельницкой области меняется порядок объявления воздушных тревог при применении врагом ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такое решение принято с учетом анализа ситуации и учитывая протокольное решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с целью максимально уменьшить негативное влияние тревог на повседневную жизнь жителей области, экономику, образование и здравоохранение.

Таким образом, отныне сигнал "Воздушная тревога" во время угрозы движения вражеских БПЛА будет объявляться в соответствии с районным административно-территориальным делением области.

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В то же время в Хмельницком районе сигнал тревоги будет звучать постоянно во время угрозы пролета вражеских БПЛА.

Порядок объявления тревог во время угрозы ракетных ударов остается без изменений.

Отмечается, что областная военная администрация уже обеспечила все технические возможности для внедрения этих изменений.

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Автор: 

воздушная тревога (817) Хмельницкая область (971)


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Після опівночі мертві з косами стоять. А за 10 опівночі - можна.🤣
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05.07.2025 17:25 Ответить
 
 