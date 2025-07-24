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Новини Повітряна тривога на Київщині
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Диференційований сигнал повітряної тривоги запроваджують на Київщині

На Київщині тривогу оголошуватимуть по районах Що відомо

Відсьогодні у Київській області запроваджують диференційований сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

"Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині.

Таку систему ми протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв", - йдеться в повідомленні.

На Київщині тривогу оголошуватимуть по районах Що відомо

В ОВА заявили, що це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер.

Читайте: Повітряну тривогу на Хмельниччині оголошуватимуть відповідно до районного адміністративно-територіального поділу області, - ОВА

Автор: 

Київська область (4166) повітряна тривога (951)


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Топ коментарі
+2
Кияни не обирають голову ОВА Київської області...
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24.07.2025 09:21 Відповісти
+2
До чого тут так звана "влада" Повітряна тривога це відповідальність військових, а саме РТВ
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24.07.2025 09:21 Відповісти
+2
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24.07.2025 09:27 Відповісти
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Це правильні дії, обраної Киянами влади! Бо пересидент з Оманськими і стефанчуками, продовжують допомагати прутню з 2019 року!
Дасть змогу Киянам, орієнтуватися!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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24.07.2025 09:12 Відповісти
Кияни не обирають голову ОВА Київської області...
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24.07.2025 09:21 Відповісти
До чого тут так звана "влада" Повітряна тривога це відповідальність військових, а саме РТВ
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24.07.2025 09:21 Відповісти
це вже перемога ?
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24.07.2025 09:21 Відповісти
Слово пам'ятаю. Щось пов'язане з вищою математикою. А от коли взяти диференціал з сигналу повітряної тривоги? Може хтось памятає вищу матиматику?
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24.07.2025 09:25 Відповісти
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24.07.2025 09:27 Відповісти
страшний сон
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24.07.2025 09:31 Відповісти
Диференціація і диференціал - різні, не пов'язані між собою речі, хоча ці слова й мають одне походження.
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24.07.2025 09:34 Відповісти
Все вірно .Деференціал це передача крутного моменту на праве та ліве колесо.
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24.07.2025 09:47 Відповісти
Отой диференціал, якраз трохи пов'язаний з диференціацією на відміну від терміну висщої математики...
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24.07.2025 09:51 Відповісти
частотно- та амплітудно-модульована косинусоїда

стало легше?
може вища математика згадалась?
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24.07.2025 10:01 Відповісти
Тяжко быть тупым, да? Difference - в переводе означает "разница".
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24.07.2025 10:15 Відповісти
Дурдом веселка . А то ніщо коли дрон летить не по прямій траєкторії а зигзагами .
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24.07.2025 09:34 Відповісти
Продеференціювати і траєкторію польоту заодно.
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24.07.2025 09:40 Відповісти
Маєтсься на увазі - що немає сенсу оголошувати тривогу у Василькові, коли дрон летить на захід десь в районі Бучі і навпаки.
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24.07.2025 09:49 Відповісти
Ми сміємося не з ідеї, а з термінології.
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24.07.2025 09:52 Відповісти
А якщо він e(x)?
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24.07.2025 09:47 Відповісти
Нарешті. Дивно якось, коли при одиному мапєду біля Черкас БЦ тривога, Вишгород теж, а Київ ні.
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24.07.2025 09:51 Відповісти
 
 