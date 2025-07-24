Диференційований сигнал повітряної тривоги запроваджують на Київщині

Відсьогодні у Київській області запроваджують диференційований сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

"Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині.



Таку систему ми протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв", - йдеться в повідомленні.

В ОВА заявили, що це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер.

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