Диференційований сигнал повітряної тривоги запроваджують на Київщині
Відсьогодні у Київській області запроваджують диференційований сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
"Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині.
Таку систему ми протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв", - йдеться в повідомленні.
В ОВА заявили, що це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер.
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може вища математика згадалась?